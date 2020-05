La ONCE celebra los 500 años de historia del castillo de Mula

La ONCE celebra los 500 años de historia del castillo de Mula

La ONCE quiere celebrar el 500 aniversario del Castillo de Mula, al que tenía previsto dedicar la imagen de su cupón del sábado, 2 de mayo que, finalmente, no será sorteado por la situación de estado de alarma por la crisis del Covid19. A pesar de ello, la ONCE quiere utilizar la imagen ya diseñada del cupón para recordar este acontecimiento.

El Castillo de Los Vélez, en la localidad de Mula, se construye en el año 1520. fue construido por el Marqués de los Vélez como forma de someter a esta villa murciana, cuyos habitantes se alzaron haciéndole jurar los privilegios que Fernando III dio a la villa tras su conquista, en 1244.

El castillo es renacentista, de carácter defensivo y de formas simples. Está situado sobre un peñasco de roca. Cuenta con dos entradas, y torreones del antiguo alcázar musulmán. Tiene, además, un antiguo puente levadizo.

Destacan cuatro elementos. Una torre del homenaje, una nave central con bóveda de cañón, un adosado a la nave y un aljibe. En 1985, el castillo fue declarado Bien de Interés Cultural, y en 1990, el Ayuntamiento de Mula realizó varias reformas.