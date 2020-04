Un fallecido tras caer un camión por un terraplén en Jumilla

Un hombre ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la A-33, en sentido Jumilla, dentro de este municipio.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a las 11.30 horas una llamada en la que se informaba del siniestro provocado al caer por un terraplén un camión, a la altura del bar Campo Nuevo, en el kilómetro 57.

Hasta el luegar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los facultativos de la citada Gerencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor del camión. Además, atendieron 'in situ' a un herido leve que no necesitó traslado hospitalario.