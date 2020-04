Detenida en Cieza por difundir por WhatsApp que una cajera del súper tenía coronavirus

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha identificado, localizado y detenido a una vecina de Cieza, como presunta autora de delito de desórdenes públicos, por haber difundido, presuntamente, un archivo de audio en el que alertaba del contagio por coronavirus de la empleada de un supermercado de la localidad, informa el Cuerpo.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la difusión, a través de mensajería instantánea, de un archivo de audio en el que una voz de mujer alertaba del contagio por coronavirus de la empleada de un supermercado del municipio ciezano. Este mensaje de voz se fue difundiendo de forma masiva, lo que creó desconcierto y alarma social entre la población de Cieza, que temió haberse contagiado, explica el Instituto Armado.

Representantes de la mercantil propietaria del establecimiento denunciaron ante la Guardia Civil el perjuicio que supuso la difusión de esta información para la empresa, al notar un descenso de clientes en el establecimiento donde trabaja la empleada citada en el audio.

Después de practicar numerosas indagaciones, la Guardia Civil ha identificado a la persona que, supuestamente, había grabado y difundido a varios de sus contactos a través de mensajería instantánea, el archivo de audio objeto de la investigación.

La investigación ha culminado con la localización y detención de la sospechosa, una mujer de 30 años y vecina de Cieza, a la que se le atribuye la presunta autoría de delito de desórdenes públicos. La detenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Cieza.

En febrero, antes del estado de alarma y de que el coronavirus hubiese dejado decenas de muertos en la Región, un vecino de Totana, llamado Andrés López, envió varios audios en los que alertaba de que la mujer del dueño de un comercio chino de la localidad había regresado la semana anterior de Wuhan, de donde él aseguraba que era ella. Además, insistía en que estaba en cuarentena y pedía a los vecinos de Totana que no fueran a los comercios chinos del municipio: "La mujer de Yaki la ha liado que te cagas y está en su casa en cuarentena. Pido que nadie vaya a esa tienda y evitar en lo posible ir a las tiendas de los chinos".

Horas más tarde, el autor de los mensajes alarmistas tuvo que comparecer públicamente para pedir disculpas por haber tenido unos comentarios "desafortunados, improcedentes y falsos". "He dicho en un WhatsApp privado que me había llegado la noticia de que la mujer estaba en cuarentena en su domicilio y he dicho que no vayan a su tienda ni a comercios de la comunidad china sin tener ninguna mala intención por mi parte".

En la provincia, los nuevos contagios por coronavirus sufrían este lunes un ligero repunte hasta los 38 casos en sólo 24 horas tras un fin de semana con muy pocos casos confirmados, lo que sitúa la cifra total de positivos desde que se inició la pandemia en 1.697 en la Región de Murcia. En esta última jornada también se han registrado tres nuevos fallecidos con coronavirus, hasta los 120.