Profanan la imagen de una Virgen en Calasparra

La imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de Calasparra ha sido profanada. Unos vándalos han pintado sobre la cara de la estatua, que estaba situada en la plaza que hay junto a los salones parroquiales desde hace unos meses.

"Hay gente sin escrúpulos y, por hacer daño en este tiempo de cuarentena para estar en casa y evitar contagiarse y contagiar, se dedican a dañar sentimientos religiosos", ha manifestado el párroco, José Manuel, quien asegura que desde la iglesia del municipio rezarán "por la persona que ha echo la pintada para que la Virgen, como madre buena, lo guarde y guíe".

José Manuel ha explicado que la imagen, "con sus brazos abiertos, acoge a todos, creyentes y no creyentes". Asimismo, subraya que no desea "nada malo" a los responsables. "Me da lástima esta pérdida de tiempo", ha dicho.