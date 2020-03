Detenido un vecino de Cieza por difundir un vídeo con amenazas a Pedro Sánchez

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Cieza por difundir un vídeo en una red social con presuntas amenazas al presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, según han informado a Europa Press fuentes próximas.

En el vídeo aparece el ahora arrestado, de nacionalidad española, promulgando amenazas, injurias y criticando "duramente" la gestión del Gobierno en materia sanitaria en esta crisis.

Además de insultarlo, le acusa de mandar a las personas a trabajar "a traernos los virus a casa, y nos mandas a la ca lle a morir, tú con tus médicos privados vives bien y no tienes miedo al virus".

Le dice que es un "criminal" y que irá a por el presidente del Gobierno con "todos los medios legales y si no ilegales, vas a pagar por lo que has hecho y tu esperanza de salvarte es que yo no esté vivo, pienso ir a por ti y a por todos los de tu calaña".

"Tú que defiendes el feminismo, tiraste a miles de mujeres a la calle el 8 de marzo sabiendo que se iban a contagiar, a morir en la calle. Te está muy bien, tu mujer con el virus, tus socios con el virus, me alegro para que te toque la fibra, pero no tienes ni corazón", dice.