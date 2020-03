El Ayuntamiento de Cehegín pagará y con intereses el final de obras de El Coso

El juzgado da la razón a la empresa constructora

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y el Primer Teniente de alcalde, Jerónimo Moya, ha comparecido ante los medios para comunicar y explicar una Sentencia Judicial recibida en el Ayuntamiento de Cehegín, la 89/2020 que fue el dictada el pasado 21 de febrero de 2020, relativa a un Recurso de Apelación que fue presentado por el consistorio, bajo el mandato del anterior gobierno socialista, que encabezaba José Rafael Rocamora, contra una demanda que fue formulada por la mercantil José Diaz, empresa que fue la que llevó a cabo las obras del Jardín del Coso.

Para poner en antecedentes, desde el Equipo de Gobierno se ha explicado que " las obras del Jardín del Coso concluyeron en los primeros meses del año 2015, finalizando la obra con una última certificación que entró en el Ayuntamiento de Cehegín días después de las elecciones municipales, que en ese año dieron la alcaldía al Partido Socialista, siendo alcalde José Rafael Rocamora"

"Esta última certificación, han comentado, ascendencia a 108. 900 euros y responde a la de cierre de la obra con la que concluiría el proyecto; sin embargo, por las fechas en la que se presentó, desde el nuevo gobierno existían dudas de si se debía o no pagar. Por tal motivo se creó una Comisión de Investigación en la que se debatió sobre este y otros temas"

Desde el Consistorio se ha destacado que "los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento siempre recomendaron el pago de esta certificación que es lo que reclamaba la empresa y que es inferior al 10% que se estipula por la Ley de Contratos según el precio total de la ejecución de la obra".

"Sin embargo, han especificado, lejos de pagarse la certificación, el Equipo de Gobierno Socialista, saltándose el secreto de la Comisión de Investigación, se puso delante de las cámaras y dijo que, no sólo no se iba a pagar la certificación, sino que no se habían realizado ciertas mejoras que planteaba la adjudicación del proyecto a la empresa y que correspondía reclamarle a dicha empresa una cantidad próxima a los 500000 euros"

"Es decir, han seguido explicando, que no pagaban la certificación por el importe de 108. 000 y que, encima, le iba a reclamar 500000 euros a la empresa, poniendo en tela de juicio la labor de la empresa, la de los técnicos municipales, la del anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, y saltándose el secreto de las deliberaciones de la Comisión de Investigación"

"En fecha de 3 de febrero de 2017, han continuado, los tribunales fallaron a favor de la mercantil José Díaz quién se vio obligada a interponer una demanda contra el ayuntamiento de Cehegín, estimando que, evidentemente, había que pagar la factura por el importe mencionado, más intereses de demora, más costas, ascendiendo todo a un importe de 132.875,35 euros".

"El anterior Equipo de Gobierno Socialista, ha seguido argumentando, no estando conforme, interpuso de nuevo un Recurso de Apelación, solicitando la anulación de la sentencia por entender que el exceso de la obra estaba contemplado en las mejoras de la adjudicación del proyecto, a pesar de que los informes técnicos municipales decían lo contrario."

"Y para ello, el señor Rocamora y su equipo, se hicieron con un informe jurídico externo y otro técnico también externo que les decían lo que quería oír en contra de la opinión de los técnicos del Ayuntamiento. Y se lanzaron a los medios para vender humo y engañar a los cehegineros."

"Después del proceso judicial, ha seguido comentando, hemos llegado a este final y es que, como decíamos al principio, en fecha del 21 de febrero de 2020 se ha producido la sentencia que ratifica la condena inicial, es decir, el pago de los 132. 875,35 euros, a los que ahora hay que sumar, los 7000,60 euros de intereses, más 14.832 euros en costas de la Primera Instancia, más otros 7416 euros en costas de la segunda instancia, es decir unos 162.000,184 euros".

"Es decir, han concluido, la gestión del Sr Rocamora, su caza de brujas, sus calumnias y sus insultos y mentiras nos han costado a todos los cehegineros, 53. 284, 084 de la certificación inicial que eran unos 108.000 euros".