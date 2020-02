Tres de los cinco puentes previstos sobre las vías en La Hoya serán soterrados

Técnicos de Adif se han comprometido con el ayuntamiento de Lorca y los miembros de la plataforma vecinal Villaespesa Soterrada a sustituir por pasos subterráneos tres de los cinco puentes previstos sobre las vías en el proyecto para el paso del Ave por esa diputación, han descartado uno y mantienen el quinto pendiente de evaluación ambiental.

Lo ha confirmado este jueves el alcalde, Diego José Mateos, que ha señalado que la reunión se celebró en la tarde del miércoles y que tanto el consistorio como los vecinos consideran que el resultado es «muy positivo» al estimarse la mayor parte de las peticiones del consistorio y de la plataforma.

Adif accede a sustituir los viaductos previstos por pasos inferiores en los cruces de las vías con Camino de Villaespesa, Camino de Enmedio y Carretera Nueva, confirma que técnicamente no es viable en el Camino de Mendieta -donde se construirá un puente- y tiene que someter a criterio medioambiental el de Los Olmillos, que sería un «paso de fauna», solo de uso peatonal y gálibo reducido.

Cuando Adif se pronuncie sobre la solución a ese último cruce de Los Olmillos Mateos convocará la Mesa del Ferrocarril para comunicar a sus miembros (partidos políticos, agentes económicos y sociales) cómo quedará el proyecto definitivo de ese tramo del Ave, que tiene un trazado de unos nueve kilómetros y que es el que conecta con el casco urbano.

El alcalde ha comparecido junto a Patricio Gómez, presidente de la plataforma vecinal, que se ha mostrado satisfecho del resultado de la reunión y que ha explicado que con los cambios propuestos por los vecinos el paso del Ave impedirá que su pedanía «se convierta en un parque temático» en el que las vías y los caminos que las cruzan sea una suerte de montaña rusa llena de puentes.

Mateos ha precisado que el consistorio no tendrá que asumir el mantenimiento de los pasos subterráneos, ya que serán construidos a una cota menos profunda de lo inicialmente previsto, y la diferencia será compensada con una elevación de la plataforma de las vías sobre éstos, que aumentará la pendiente del Ave «pero de forma muy suave». Sobre este aspecto Gómez ha dicho que los vecinos habrían preferido no tener que elevar las vías y hacer más profundos los pasos soterrados, pero ha insistido en que esa posibilidad no es viable bajo el criterio técnico por cuestiones de «permeabilidad».

Ambos han coincidido en señalar que los técnicos del administrador de infraestructuras ferroviarias se han comprometido a ejecutar los trabajos de forma que interfieran lo menos posible en las comunicaciones y el tráfico de esta pedanía, donde se encuentran importantes centros de producción y manipulado de hortalizas.

La plataforma también ha arrancado a Adif el compromiso de ampliar de diez a doce metros la anchura del paso subterráneo de Camino de Villaespesa para poder incluir en el mismo, que es el de mayor tránsito, un carril bici.