Los tres condenados por el crimen de la ferianta de San Pedro recurren al TSJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, presidía hoy la vista del recurso de apelación de Ismael, Juan Manuel y Luis, los tres condenados por matar a una ferianta en San Pedro del Pinatar. Ismael es el autor material del crimen, y así lo confesó en su momento. Hoy su letrado lo volvió a decir: lo que quiere es que se le rebaje la pena.

Tomó la palabra primero Samuel Julio Mier, el abogado de uno de los condenados, Juan Manuel, que insistió en su intervención en que "los tres acusados van en el coche de Ismael, van a San Pedro y ahí se baja Ismael, que es quien comete el asesinato y el robo".

"Los otros dos se quedan en el coche, oyendo música y fumando. Cuando vuelve y dice 'la he matado', los otros dos no dan ninguna credibilidad a ese hecho", aseveró.

Además, "venden las joyas, pero quien las vende es Ismael, no hubo ningún tipo de reparto", dijo el letrado.

"Luis y mi patrocinado Juan Manuel eran unas comparsas que iban con un amigo que realizó este acto delictivo sin que ellos intervinieran", subrayó.

Francisco Javier Gil, defensor de Luis, destacó que "decir que eran conscientes de los hechos por el hecho de que este señor dijo 'la he matado' y no dar credibilidad al autor de los hechos, cuando dijo que los otros acusados no tenían nada que ver, no tiene ningún sentido, señoría".

"¿Las tareas de vigilancia en un robo consisten en quedarse en el coche fumando y escuchando música?", se preguntó el abogado, que tiene claro que "no tiene ningún sentido que se le acuse de robo con fuerza".

Incidió en que Luis "no conocía de nada a esta señora (la víctima, Isabel Ruiz)", a la cual solo conocía Ismael.

El abogado Romero García, que representa a Ismael, pidió una rebaja de la pena de su cliente. Explicó que la sentencia no tendría que haber aplicado el abuso de superioridad. "Entendemos que existe un fallo en el procedimiento que tiene una consecuencia negativa para el acusado, que reconoció los hechos, mostró arrepentimiento y trató de repararlo, en la medida de lo posible" dando la indemnización a la familia de la ferianta.

"Él no quiere salir de prisión, quiere cumplir por lo que ha hecho, pero se está penando con una pena muy superior a lo que debía haberse establecido". "Sí procedería él atenuante de confesión, y reparación del daño, y el Código Penal nos permitiría una rebaja de uno o dos grados, podríamos estar hablando de unos siete años de prisión". Y por robo con fuerza, dos años.

Del Riquelme interrumpió al letrado y le dijo que su alegato no guardaba "la más mínima relación" que lo que explicó en el escrito que tiene el tribunal, "en los 47 folios del recurso". "Su alegato desestructura la vista oral", incidió, "es indebida la incorporación de nuevos motivos". "Le ruego que el resto del alegato se ciña a los siete motivos esgrimidos en el recurso", manifestó.

El representante del Ministerio Público se dirigió primero a Juan Manuel y Luis, que "hacer ver en su recurso los elementos que les interesa y ocultan todos los demás".

"Ellos no están dentro de la vivienda y lo que hicieron fue adoptar una serie de medidas de vigilancia y quedarse en el exterior de la vivienda", precisó. "Se quedaron junto a la entrada", reiteró. "Una vez que en Torrevieja se quedan sin dinero, se desvían a San Pedro del Pinatar, y es cuando Juan Manuel apaga el móvil como medida de seguridad".

"Los tres se van a vender las joyas y volvieron una segunda vez a la vivienda. No lo digo yo: lo dijeron ellos en el juicio", resaltó el fiscal. Y los tres se fueron de fiesta con el dinero.

"En el momento en que entra no quería asesinarla, quería robar. Pero se encontró con el obstáculo de que estaba despierta". Cuando el fiscal empezó a relatar cómo Ismael acabó con la vida de Isabel, el condenado intervino y le gritó: "¿es que estaba usted ahí?" Del Riquelme tomó entonces la palabra y advirtió al sujeto de que lo echaría de la sala si persistía en su actitud.

Juan Francisco Canales, abogado de la acusación particular, consideró que los recursos "se limitan a reiterar" lo que ya alegaron en la Audiencia Provincial, por lo que pidió "la desestimación del recurso sin más" y "que se confirmen íntegramente todos los extremos de la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial".

"Solo quería decir que después de tres años muy intensos, todos buscamos Justicia, pero aquí quieren que paguemos los tres por uno. Hemos pagado ya mucho sufrimiento y agresiones por parte de la familia que he tenido yo. Solo quería que se acabara pronto esto y haya Justicia", dijo Luis.

"Yo tengo que pagar por lo que he hecho. Pero, si lo he hecho yo, lo he hecho yo. Es que estos chicos no sabían... les dije 'voy a por dinero'. Y, cuando les dije que la había matado, dijeron 'este está loco'. Sigo pidiendo perdón, porque he quitado una vida. Pero yo, con 26 años que tengo, creo en la reinserción y creo que me puedo reinsertar, quiero formar mi nueva familia... que no me vaya de rositas", alegó Ismael.