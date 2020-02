Alarma al salir una gran columna de humo del Decathlon de Águilas

Eran sobre las once menos diez de la mañana cuando saltaba la alarma: una gran columna de humo blanco y negro saliendo del Decathlon de Águilas. Al parecer uno de los motores situados en el exterior de la nave, al encenderse, ha provocado el humo. Desde la propia empresa explican que "ha sido una falsa alarma, no ha pasado nada y no hemos tenido que evacuar la tienda".

Los conductores que pasaban en ese momento por la zona se quedaban impresionados de lo que veían. Algunos pasajeros captaban con sus teléfonos móviles la escena, y procedían a compartir el vídeo en redes sociales. La impresión que daba

Según explican desde los Bomberos, llegaron a movilizarse efectivos, pero finalmente no fue necesaria su intervención. Desde el Cuerpo hacen una llamada a la tranquilidad y explican que la nave no ha ardido.