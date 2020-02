Dos detenidos por robar en una casa de Torre Pacheco utilizando el 'resbalón'

G. C.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, un suizo de 53 años y un marroquí de 59 años, residentes en Murcia y con antecedentes por delitos similares, como presuntos autores del robo de dinero en efectivo en una vivienda de Torre Pacheco, quedando registrada su acción delictiva por las cámaras de vigilancia que había en el interior de la casa.

Fuentes de la Benemérita han señalado que los hechos ocurrieron el 7 de febrero, cuando los detenidos usaron el método del 'resbalón', por el cual utilizaron un trozo de plástico rígido pero flexible, con arañazos visibles y totalmente compatibles con su utilización para desplazar el resbalón de la cerradura de la vivienda.

La víctima alertó a la Guardia Civil de haber sufrido un robo en su casa en extrañas circunstancias, detectando un día después de los hechos que faltaba dinero (dólares australianos, dólares estadounidenses, euros y LEU de Rumanía), del cajón donde lo guardaba.

La víctima, tras revisar las cámaras de seguridad del interior de la morada, comprobó cómo dos hombres habían accedido a su casa y le habían sustraído el dinero que no encontró. Además, no entendía cómo podían haber accedido a su casa, pues no había nada forzado y todas las dependencias de la misma estaban exactamente igual que cuando salió de esta.

Los investigadores repartieron las imágenes capturadas de la comisión del robo a numerosas patrullas. Unas horas después, una de estas patrullas identificó en un residencial del municipio a dos varones de similares características físicas a los que se podían apreciar en el vídeo, que circulaban muy lentamente y realizando cortas paradas para acercarse hasta las puertas de diferentes viviendas.

En el cacheo superficial efectuado sobre los sospechosos se localizó, oculto en el brazo de uno de ellos, un plástico transparente, por lo que se presume que se abortaron más intentos de robos con fuerza.

Durante la detención, los guardias civiles se incautaron del vehículo y el artilugio, ambos utilizados para el desarrollo de la actividad delictiva. También recuperaron efectivo sustraído en la vivienda, que ha sido devuelto a la víctima.

Se trata de dos personas con más de una veintena de antecedentes por la comisión de delitos similares, a los que se les suma delitos relacionados con la falsedad documental, así como numerosas requisitorias por evasión a la justicia.