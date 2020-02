Prorrogan la prisión provisional para el presunto parricida de Las Torres

Iván G. P., el presunto parricida de Las Torres de Cotillas, seguirá en la cárcel. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Molina de Segura ha acordado prorrogar la prisión provisional para el joven, que está acusado de dar muerte a su madre y a su hermano pequeño, en un doble crimen que se produjo en Martes Santo del año 2018.

Apunta el auto que "si bien Iván ha negado en todo momento los hechos, oponiendo la coartada de haber estado fuera de su domicilio en el momento del hecho, por el momento es el único sospechoso", puesto que "no se han hallado vestigios de comisión o participación de otras personas en el asesinato de la madre y el hermano del encartado; las puertas y ventanas de acceso a la vivienda no presentaban signo alguno de forzamiento; no se han apreciado tampoco indicios de robo o hurto como inicial finalidad para la entrada en la vivienda por un tercero".

Asimismo, indica la juez que "los restos de sangre hallados en el cuerpo/ropa del investigado de su madre y de su hermano, las huellas de pisadas en el domicilio coincidentes con las de Iván con ausencia de otras ajenas, la posición y modo en que se hallaron los cuerpos, tumbados en sendos sofás, parcialmente cubierto con una manta el del hermano de Iván y totalmente cubierto con otra, el de su madre, la propia actitud del encartado esa noche, demandando auxilio de forma incoherente, sin dar aviso a servicio de urgencias€, son datos, entre otros recabados en informe policial, que llevan a Iván G. P. como presunto autor".

"A pesar de que Iván esa noche estuviera con distintos amigos, lo cierto es que no se ha podido determinar la hora exacta del doble homicidio, existiendo testigos que indiciariamente permiten ubicarla en torno a las 5:30-6:30 horas. Por la misma razón de la falta de concreción exacta de la hora de los parricidios, no puede considerarse determinante el resultado de la diligencia de localización GPS del móvil de Iván, siendo un hecho admitido, aparte de lo expuesto, que Iván estuvo entrando y saliendo del domicilio durante toda esa noche", continúa el documento judicial, que añade que "no se han hallado en el lugar del crimen ni en los alrededores restos biológicos ni de huellas de personas distintas de las víctimas y el investigado".

"Por lo demás, la causa está prácticamente instruida, siendo inminente la transformación a jurado previéndose próxima la celebración de plenario", subraya.

Tiene en cuenta la juez lo que apunta la acusación, asistida por el abogado José Ángel Alfonso, que sostiene que "hay que tener en cuenta la alarma social que supondría la libertad provisional del único sospechoso estando aún pendiente la celebración de juicio, y dada la entidad del doble asesinato en una población tan pequeña como Las Torres de Cotillas, así como el peligro de ocultación/alteración de medios de prueba como pudieran ser testigos del hecho pendientes de deponer en acto oral de juicio".