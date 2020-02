Casi 500 expedientes de afectados de los terremotos de Lorca siguen pendientes

Hasta finales del pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Lorca ha tramitado un total de 2.929 expedientes de afectados por los terremotos de 2011, de los que 2.127 corresponden a cuentas justificativas remitidas ya a la Comunidad Autónoma, según el alcalde, Diego José Mateos, que ha hecho balance de la situación. Mateos ha señalado, no obstante, que aún quedan pendientes otros 484 expedientes con diferentes casuísticas, bien porque les falta documentación, porque ya han prescrito o porque no se localiza a los vecinos afectados dado que ya no viven en el domicilio que figura en el expediente o se han marchado a vivir a otra ciudad.

Según el alcalde, «de los casi 500 expedientes que todavía están por tramitarse, a 151 damnificados se les ha enviado una carta para que se dirijan a la Oficina del Terremoto y, a día de hoy, o bien aún no han acudido o no tenían ninguna documentación que aportar a su expediente».

El alcalde vuelve a hacer un llamamiento «a todos esos vecinos que aún estén pendientes de presentar algún documento que lo hagan a la mayor brevedad posible con el fin de que se pueda resolver su situación y dar el proceso por concluido, puesto que a lo largo de los próximos meses se podrán subsanar todas aquellas incidencias que hayan podido surgir durante la tramitación».

El primer edil se ha referido también al caso de las comunidades de vecinos. «De los 265 expedientes sujetos a ley, se han remitido a la Comunidad Autónoma 230, y 222 corresponden a la relación que remitió la propia Comunidad», afirma. También recuerda que se ha reforzado el personal de atención a los afectados que lleva a cabo la Oficina del Terremoto, situada en la Concejalía de Urbanismo, así como el número de técnicos encargados de visitar las viviendas y comprobar el estado de las obras.



Petición de Izquierda Unida

La concejala del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, pide a Mateos, quien ostenta directamente las competencias en materia de gestión tras los terremotos, información sobre el tiempo que puede demorar este proceso, teniendo en cuenta que muchos de los afectados llevan más de un año y medio viviendo en la incertidumbre.

Martín recuerda que el pasado 25 de enero finalizó el plazo para que los vecinos presentaran las memorias que han servido para simplificar el procedimiento de justificación en virtud de las leyes 8/2018 y 8/2019 de ayudas a Lorca. En teoría, según la edil, la Consejería de Fomento debe proceder a una comprobación aleatoria del 20% de la documentación presentada por los afectados, siendo el resto de expedientes archivados.