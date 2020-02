El PSOE de Cehegín pide un pleno extraordinario para facilitar el pago a proveedores

Desde las filas populares recuerdan que «el PSOE entorpeció el pleno para no que se llegará a ese punto»

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cehegín, José Rafael Rocamora, acompañado de varios miembros de su grupo, ha comparecido ante los medios para dar a conocer la solicitud que han realizado para la convocatoria de un Pleno Extraordinario.

Dicho Pleno, según informa Rocamora, debe recoger, al menos, los cuatro puntos del orden del día que quedaron pendientes de debate en la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes, 31 de enero, relativos, todos ellos, al reconocimiento extrajudicial de crédito para posibilitar el pago de varias facturas a proveedores.

Para el Grupo Municipal Socialista, según informa el portavoz, es una prioridad que se aprueben estos puntos para que puedan cobrar los proveedores a quienes afectan.

Rocamora indica que "es una pena que el gobierno actual, formado por Partido Popular y Ciudadanos, dieran, en el pasado pleno, prioridad a otras cuestiones que no son tan importantes para el municipio de Cehegín. Sí lo son, sin duda, para ellos, otros puntos relativos a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, que estaban en primer lugar en el orden del día que elabora la Alcaldesa. Esto lo hizo el gobierno municipal porque lo que más les interesa es poder cerrar los debates en los plenos, cuando lo lógico es que cierre el grupo con mayor número de concejales, así como imponer la reducción de la periodicidad de las sesiones ordinarias, pasando de un pleno al mes a uno cada dos meses".

Rocamora continúa indicando que el Gobierno Municipal tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para convocar este pleno, pero piden que sea a la mayor brevedad posible, para no alargar más el pago de estas facturas.

Por último, José Rafael Rocamora, en referencia al último pleno en el que el gobierno municipal hablaba del coste que supone la realización de un pleno, que son unos 2.000€. Ante esto, el portavoz socialista indica que, "efectivamente, es así y no hay por qué escandalizarse porque hemos estado toda una legislatura haciendo plenos cada mes y se ha podido soportar perfectamente". Continúa Rocamora anunciando que "no obstante, si para la celebración de este pleno es un condicionante el tema económico, les adelanto que los concejales del Grupo Municipal Socialista están dispuestos a no cobrar los 160€ que se perciben por esta sesión extraordinaria solicitada".

Desde las filas populares, la versión es totalmente distinta, según han explicado en un comunicado; las mociones relativas a levantamiento de reparo y reconocimiento extrajudicial de crédito, no se pudieron debatir, ya que al PSOE de Cehegín lo único que le interesó en este Pleno fue el debate de las modificaciones del Reglamento Orgánico Municipal ROM, al cual el PSOE presentó 9 mociones o alegaciones, de las cuales 7 fueron desestimadas ya que las mismas no tenían relación con los dos puntos que se han modificado del ROM, y para estas alegaciones se le pidió al PSOE poder debatir las 9 mociones en una, a lo cual se negaron y utilizaron casi 4 horas de pleno, el cual fue suspendido pasadas las 12 de la noche del pasado viernes y por tanto ya fuera del día en el que fue convocado. "Por ello no fue posible el debate de las mociones, que realmente me preocupan en este momento, que no son otras que las relativas al levantamiento de reparos y reconocimiento extrajudicial de crédito", según palabras de la Alcaldesa Alicia del Amor, "puesto algunas estas facturas se vienen arrastrado desde el año 2018, muchas de ellas de Festejos, la reforma del Centro de Día o el aula de Estudio 24 horas de la calle Picasso, para las cuales el anterior equipo de gobierno no incluyó partida presupuestaria alguna o en el caso de Festejos sobrepasó el presupuesto de 2018 en más del 140%", ha subrayado Del Amor.

Desde primera hora del lunes desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Cehegín, la Alcaldesa se ha puesto a trabajar para la convocatoria de un pleno extraordinario, para poder sacar adelante, los puntos del Pleno que nada importaron al PSOE, eso sí el grupo municipal socialista a última hora de la mañana, ha presentado un solicitud de pleno extraordinario en un intento de aparentar ser quienes quieren ahora que se realice el pago a los proveedores que dejaron tirados en su momento, pero sólo es eso, una apariencia puesto no se han preocupado de pagar en su debido momento y además, con sus acciones han provocado un nuevo retraso, según fuentes populares.