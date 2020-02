"En Lorca todos trabajamos para preservar nuestras costumbres, que pasan de padres a hijos"

Diego José Mateos, alcalde de Lorca, no faltará a su cita con las fiestas de La Salud

Este será el primer año en el que Diego José Mateos acuda como alcalde de Lorca a la romería que se celebra cada 2 de febrero en la pedanía de La Hoya con la imagen de su patrona, la Virgen de la Salud. Ya lo hizo durante los años que permaneció en la oposición y este domingo lo hará como primera autoridad del segundo municipio más grande de España, con 38 pedanías siendo, precisamente, la de La Hoya, la de mayor población.

Tanto en la oposición como en el gobierno municipal, Mateos conoce de primera mano las inquietudes que tienen los movimientos vecinales de la pedanía, con los que se ha reunido en reiteradas ocasiones, tratando en todo momento de dar respuesta a todas y cada una de sus inquietudes. Pero este fin de semana, La Hoya está de fiesta y por ahí queremos empezar nuestro interrogatorio.

P ¿Desde cuándo conoce la Romería en honor a la Virgen de la Salud?

R Es una tradición que conozco desde bien joven. En Lorca todos trabajamos y luchamos por mantener vivas nuestras costumbres que se mantienen y que pasan de padres a hijos. Hay eventos, que, aunque está claro que se realizan en un sitio concreto, congregan a multitud de personas y reciben el respaldo de todos los vecinos, independientemente de donde vivan. Siempre da gusto ver cómo jóvenes y mayores se dan la mano en esta romería, disfrutando de una jornada de veneración a su patrona, en la que los vecinos abren las puertas de sus casas de par en par, haciendo a todo el mundo partícipe, también en torno a la mejor gastronomía de la zona.

P Este año realiza usted la visita por primera vez como alcalde de Lorca y no sé si ello supone un compromiso mayor con una tradición centenaria que va pasando de generación en generación sin que desaparezca

R Como alcalde y como lorquino, creo que supone una responsabilidad para todos poder mantener esta tradición centenaria durante muchos años más. De todos y cada uno de nosotros, los lorquinos, depende que podamos seguir disfrutando de este día de devoción y sentimiento en el que toda la pedanía de La Hoya se vuelca y del que muchos vecinos de otros puntos de Lorca también disfrutan.

P¿Tiene previsto el Ayuntamiento llevar a cabo alguna mejora en el santuario donde se venera a la patrona de La Hoya?

R Está claro que desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando en el mantenimiento y en la mejora del entorno del santuario para que luzca su mejor cara, ya que el Parque de la Salud es un lugar de visita durante todo el año para muchos hoyeros y lorquinos que salen a practicar deporte, pero también a disfrutar de la naturaleza y del paisaje.

P La Hoya cuenta con un nuevo alcalde pedáneo. Se trata del vecino Delfín Díaz Sánchez, ¿qué opinión le merece su trabajo al frente de la pedanía?

R Destacar el trabajo que Delfín Díaz Sánchez está haciendo por su pedanía en el poco tiempo que lleva, y que estoy seguro que seguirá siendo una labor impecable. De Delfín Díaz también me gustaría destacar el proceso de elección, ya que fueron sus propios vecinos, conocedores de su valía, los que le propusieron para pedáneo, una propuesta que me pareció muy acertada y que no pude hacer otra cosa que respaldar.

P ¿Cuáles han sido las principales inversiones y proyectos que a lo largo de 2020 tiene previsto ejecutar el equipo de gobierno en esta pedanía?

R Entre las principales demandas que nos han hecho llegar los vecinos está la de la ampliación del colegio Juan Navarro de esta pedanía, que aunque la competencia es de Educación y no depende de la gestión municipal insistiremos en la necesidad de que los niños y niñas de esta pedanía puedan recibir su formación en las mejores condiciones, para lo que tenemos la intención de retomar la parte municipal para el mantenimiento de este centro educativo. Además, pondremos en marcha un Plan de actuación en materia de infraestructuras viales, tal y como se aprobó en el Pleno, que incluye la mejora de alguna de las rotondas ya existentes, así como la construcción de otras nuevas para una correcta gestión del tráfico de la zona.

P Supongo que todas esas iniciativas obedecen a las propuestas y peticiones que le han planteado los colectivos vecinales, entre ellos, la asociación de vecinos

R Efectivamente, hace unos días ya nos reunimos con los vecinos de La Hoya para conocer las necesidades de esta pedanía, que iremos cubriendo en la medida de lo posible. Entre ellas deficiencias en el Local Social, la ampliación de la Avenida Principal, ayudas para el arreglo de la carretera D1 del Hinojar. Así también como la mejora de la seguridad ciudadana que estamos llevando a cabo con la reestructuración de la plantilla de la Policía Local. Nada más llegar al Ayuntamiento ya nos pusimos manos a la obra para realizar algunas de las mejoras más urgentes, como algunos arreglos en el consultorio médico y también actuaciones en el local social del mayor. Además de la estrecha colaboración con las fiestas y también con los jóvenes en sus actividades.

P Muchos vecinos se preguntan por la ampliación de la mejora en la travesía de La Hoya que lleva 13 años paralizada ¿Hay alguna previsión al respecto?

R Nuestra principal intención es sacar del cajón este proyecto y recuperarlo, así como estudiar los costes para llevarlo a cabo. Nuestro compromiso, sin duda, es mejorar esta zona de la pedanía, entendiendo la necesidad que existe en cuanto a la seguridad vial tanto de los conductores que a diario transitan por esta zona, pero también de los vecinos.

P Supongo que todas y cada una de las 38 pedanías que forman el término municipal son iguales y se les da el mismo trato, pero los vecinos se preguntan si se tiene en cuenta el número de habitantes y lo que cada pedanía aporta al erario público municipal.

R Está claro que el número de habitantes tiene un peso importante a la hora de realizar las inversiones, así como el beneficio que dichas mejoras pudieran reportar entre la ciudadanía. Por eso en la reunión que tuvimos con los vecinos decidimos establecer un orden de prioridades para ver cuáles de las medidas son las más urgentes. Está claro que desde nuestro equipo de Gobierno nuestra intención es hacer un reparto equitativo a la hora de realizar las inversiones, con el principal objetivo que algunas pedanías no se vean perjudicadas en beneficio de otras.

P El alcalde pedáneo y el párroco están preocupados los 20.000 euros que restan de un préstamo contraído hace varios años para pagar los trabajos de restauración del templo ¿Cuál va a ser la respuesta del Ayuntamiento?

R Desde el Ayuntamiento estamos viendo las posibilidades que tenemos para ayudar a la parroquia, de momento vamos a colaborar con la edición de un libro de Francisco Gómez, corresponsal de este diario en Lorca, además de Cronista Oficial de la pedanía. Así como con un concierto benéfico para recaudar fondos en el que ya estamos trabajando. E iremos poniendo en marcha otras colaboraciones con el fin de ayudar a los vecinos, que evidentemente, están preocupados con esta situación.