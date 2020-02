El Ayuntamiento de Ceutí, condenado a pagar cerca de 400.000 euros

El juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Murcia ha condenado al ayuntamiento de Ceutí a pagar 396.649,71 euros más dos puntos por encima del interés legal por incumplimiento en el plazo determinado, según han informado fuentes socialistas.

El ayuntamiento de Ceutí ha sido condenado al pago por la expropiación de una finca aprobada tras la modificación del PGMO (plan general municipal de ordenación) que se aprobó definitivamente el 31 de mayo de 2012 siendo alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano Martínez, actual regidor popular con el apoyo de Cs y Vox.

La sentencia firme, con fecha de 9 de mayo de 2017, reitera hasta en seis ocasiones que el ayuntamiento no contestó a la solicitud del vecino de la finca expropiada, no respondió a la tasación que propuso del solar, no se personó en el procedimiento por dicha tasación (que en un principio se valoró en 1.061587,64 euros), no recurrió ni peleó por una tasación justa ante el tribunal, no procedió al pago que la sentencia obligaba y no cumplió con el mandato firme de la misma.

Ante la inacción del ayuntamiento se procede por parte del juzgado a dictar un auto con fecha 30 de julio de 2019, que habla de un incumplimiento municipal injustificado por el que no se amplió el crédito para su pago en el 2017, ni se presupuestó en el 2018, ni tampoco en el 2019. Obligándole de nuevo, ahora con muchos más intereses legales, al pago presupuestado en dos plazos, 2020 y 2021, y con una multa coercitiva al alcalde de 1.000 euros mensuales hasta su cumplimiento.

"A pesar de ello han pasado más de seis meses desde el auto final (30 julio de 2019) y el ayuntamiento sigue sin cumplir con lo establecido.

"Menos mal que el Jurado Provincial de Expropiación fijó el precio final, sino hoy estaríamos hablando del pagar más de un millón de euros por la irresponsabilidad del alcalde", afirma la portavoz socialista, Sonia Almela.

Según explican desde el PSOE, la propia portavoz de Cs afirmó en el pasado pleno tener conocimiento de esta sentencia desde hace muchos meses, afirmando que ya nada se puede hacer más que hacer frente al pago. No pide explicaciones y ni siquiera hace cumplir con el mandato del juez desde que tuvo conocimiento del auto.

"La portavoz de VOX ni siquiera se pronunció, como viene siendo costumbre. Se limita a levantar la mano cuando se le ordena sin siquiera saber en ocasiones lo que vota. En el pasado pleno se la oyó preguntar a la edil de Cs ¿de qué va esto?, haciendo referencia a la moción que presentó el PSOE contra el PIN parental. A lo que la edil de Cs respondió: no te preocupes que vamos a votar en contra", señalan desde el PSOE.

Y es que, según añaden, "no es la primera vez que el ayuntamiento es condenado al pago de una sentencia judicial por no recurrir ni personarse en los procedimientos judiciales. El alcalde es un inconsciente, él mismo dicta sus leyes que creen que están por encima del poder judicial cuando insta en una resolución de alcaldía el orden de prelación de los pagos, incumpliendo la ley de jurisdicción del contencioso administrativo".