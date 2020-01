La Oficina de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia regresa a Caravaca

La sesión del Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de enero ha aprobado, con los votos favorables de los grupos municipales del PP y C's y el negativo del Grupo Socialista, el convenio de colaboración con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que se traducirá en el regreso de la oficina liquidadora a Caravaca tras su marcha hace cuatro años.

El concejal de Hacienda, José Carlos Gómez, ha valorado en rueda de prensa este convenio, asegurando que "veníamos para tomar decisiones y cumplimos nuestra palabra, lo cual favorecerá a muchos vecinos y profesionales, que no tendrán que desplazarse a otros municipios para estas gestiones".

El titular de Hacienda ha manifestado que "la gestión tributaria en este Ayuntamiento está en una situación lamentable, al ser muchos años en los que no se invierte en su mejora y era necesario tomar decisiones. Esta medida va a tener un impacto a corto plazo muy positivo para Caravaca".

Según José Carlos Gómez, este convenio "mejorará sustancialmente las cifras de recaudación de impuestos en nuestro municipio, recuperando para nuestra ciudad la oficina liquidadora de tributos que se perdió en la pasada legislatura, rearmando este servicio".

La Comunidad Autónoma pondrá a disposición de todos los caravaqueños una oficina dotada de las últimas tecnologías. Los ciudadanos podrán consultar sus asuntos tributarios y liquidar sus obligaciones tributarias sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Los impactos económicos directos que va a tener la suscripción de este convenio son, según José Carlos Gómez, que no se va a tener que licitar un contrato de 140.000 euros para la gestión del convenio con el Catastro y la depuración del padrón de contribuyentes, "ya que hay más de 450.000 euros que no se recaudan anualmente por ser impuestos de propietarios desconocidos que no están localizados y eluden pagar sus tasas municipales".

El edil de Hacienda ha destacado también entre los efectos positivos de esta medida una estabilidad de tesorería, ya que con este convenio la Agencia Tributaria hará anticipos a cuenta. "Con esta situación vamos a poder desarrollar un plan de pagos necesario y que forma parte de este proceso de profesionalización e impulso al Ayuntamiento", ha añadido Gómez.

La puesta en marcha de la sede electrónica tributaria, para que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones de forma online, sin necesidad de desplazarse físicamente, será otro de los beneficios. También se va a abrir una nueva oficina tributaria que tendrá de dos a tres funcionarios de la Comunidad Autónoma atendiendo cualquier gestión.

Dentro del convenio también se incluye la modernización de la tramitación de las multas de la Policía Local, que aún se hace de forma manual, con un aplicativo digitalizado que permitirá mejorar la gestión de estas multas.

El Pleno debatió también las mociones del Grupo Municipal Socialista relativas a las obras de arreglo del Paseo Santa Clara y de concesión de subvención económica a la Asociación Evangélica, siendo ambas rechazadas con los votos favorables del PSOE y los contrarios de PP y C's. Además, se contestaron a varios ruegos formulados por concejales del PSOE sobre asuntos varios y se aprobó la modificación puntual Nº84 del PGMO Las Minas, entre otros asuntos.