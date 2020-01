Los ganaderos niegan que exista una "burbuja del porcino" en Lorca

El presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Lorca (Adespolorca), Francisco Román, ha negado este miércoles que en el último año se hayan dado incrementos significativos en la producción de porcino y en la apertura de nuevas granjas en el municipio. Román se ha manifestado así sobre la denominada «burbuja del porcino» en la presentación de la segunda edición del Fórum Regional del sector, que se celebrará el próximo viernes en Lorca con unos 400 inscritos.

Su organización aglutina a unos 800 productores con algo más de mil granjas en la localidad y, aunque no ha podido ofrecer datos estadísticos correspondientes al cierre de 2019, ha afirmado que «el crecimiento de la producción no ha sido tan importante como cree la opinión pública» a raíz del aumento de la demanda en terceros países como China.

Román ha reconocido que «hay mucho movimiento de mano de obra y de infraestructuras» en las granjas, pero ha aclarado que «es para la adecuación» a la normativa de medidas estándar por animal. Esas obras no van aparejadas ni tienen como fin un aumento del número de cabezas de ganado por granja, que se mantiene estable, respecto a los últimos ejercicios en el municipio de Lorca.

También ha señalado que el porcentaje de granjas de nueva construcción no es relevante y se ha quejado de la denominación 'macrogranja' que está calando en la opinión pública, al no corresponderse con la realidad.

El representante de los porcinocultores ha señalado que una granja de 2.000 no es una 'macrogranja', un término que en su opinión sólo debería aplicarse a las explotaciones de más de 7.500 animales. Román ha dicho que su colectivo no comprende el rechazo y la contestación social que en los últimos años han generado las granjas de porcino, porque aunque muchas explotaciones están siendo modernizadas no se ha producido un aumento relevante de cebaderos.

El concejal de Agricultura y Ganadería, Antonio Navarro, que ha participado en la presentación del Fórum junto al consejero autonómico del ramo, Antonio Luengo, ha reconocido que el consistorio estudia una modificación urbanística de las distancias entre granjas y zonas residenciales. Ha reconocido que «se está estudiando» y que «hay avances», pero ha añadido que aún no hay «ni siquiera un borrador» de la futura normativa de conciliación del uso ganadero y residencial del suelo.

Murcia es la segunda región con mayor censo de ganado porcino y en Lorca se concentran gran parte de los porcinocultores, unos 800, y de las granjas, unas 1.500.