IU abre las puertas al PSOE en Lorca para aprobar sus presupuestos

IU señala que Mateos o les considera "indeseables" a la hora de negociar, o que el alcalde se siente cómodo con el presupuesto del PP

Los concejales del grupo municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa y Gloria Martín, tras haber votado en contra de los presupuestos municipales para 2020 junto a Partido Popular y VOX, piden al alcalde, Diego José Mateos, que coloque todos los puntales que hagan falta para que impere el diálogo y el acuerdo y que no renuncie a unos buenos presupuestos para la clase trabajadora. Afirman asimismo que «el PSOE tiene las puertas abiertas siempre que respete lo pactado». Hay que tener en cuenta que dicha formación política fue la que facilitó la investidura de Mateos como alcalde el pasado 15 de junio.

Sosa y Martín han explicado que no había ninguna necesidad de forzar el pleno municipal de presupuestos sin haber alcanzado aún el necesario acuerdo y aseguran que «Lorca merecía un mayor esfuerzo de entendimiento y más generosidad por parte del PSOE en tanto que, hasta el momento, las únicas concesiones realizadas en aras de la gobernabilidad, han sido por parte de Izquierda Unida-Verdes».

Ambos ediles califican la situación de absurda «porque a partir de ahora cada modificación del presupuesto prorrogado tendrá que pasar por pleno por lo que el gobierno municipal sigue necesitando el voto de Izquierda Unida». Piden al concejal de hacienda que aparque su estrategia «de tontear con la extrema derecha porque eso dinamita todos los puentes con nosotros». Manifiestan que su voto ha sido «legítimo y coherente con los compromisos que mantienen con los ciudadanos». Esperan que la prórroga de los presupuestos no sirva de excusa permanente «para lavarse las manos y no solucionar los problemas que tiene Lorca».

«Nosotros no hemos hecho la pinza con el PP o VOX. Hemos coincidido en el sentido del voto, pero cada uno por sus razones», dijo el portavoz de IU-Verdes, quien aseguró que, por el contrario, «el PSOE sí ha intentado engañarnos con partidos que no les apoyaron en la investidura y que están en sus antípodas ideológicas». «Es desolador que prefieran hacerle concesiones con tal de no tenernos cerca», dijo para añadir que «ha sido triste» ver como el concejal de Hacienda «se metía en el despacho del VOX tras salir del nuestro».

Todo esto, unido a las manifestaciones realizadas por el Alcalde sobre que los presupuestos prorrogados no son «ningún drama» y que no piensa volver a intentarlo porque «no merece la pena ponerse a hacer otros presupuestos a mediados de año» -según dijo el propio Mateos- lleva a los concejales de IU a pensar que, «o bien nos considera indeseables, o se siente cómodo con el presupuesto de 2019 del PP, o le da pereza el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en beneficio de este municipio y sus vecinos».