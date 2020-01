Una ruta motera para disfrutar de la floración de Cieza

El Ayuntamiento de Cieza, con la colaboración de la Asociación Cultural Los Dormis, organiza la I Ruta Mototurística y Almuerzo Motero Floración, que se celebrará el domingo 23 de febrero por la mañana dentro de la programación diseñada este 2020 "para promocionar uno de los fenómenos naturales más bellos de los campos ciezanos: los melocotoneros en flor", destacan fuentes de la organización.

La actividad, que no tendrá carácter competitivo, incluye un fin social, ya que, en esta primera edición, parte de la recaudación que se obtenga de las inscripciones de participantes será entregada a la Asociación Down Cieza. Se trata de un colectivo sin ánimo de lucro que comenzó a funcionar en 2015 y cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas que presentan síndrome de Down y de sus familias, así como otras discapacidades intelectuales, promoviendo y apoyando la plena inclusión a todos los niveles: social, educacional y laboral.

La jornada motera, a la que están convocados todos los amantes de las motos de cualquier punto de España, se iniciará con la recepción e inscripción de participantes a partir de las 9:30 horas en la zona deportiva de La Era. Allí se celebrará un almuerzo amenizado musicalmente previo al comienzo de la ruta, que comenzará a las 11:30 y discurrirá por carreteras comarcales y caminos rurales del término municipal ciezano para que los moteros puedan contemplar y disfrutar de la floración de los campos.

El recorrido, de aproximadamente una hora y media de duración, concluirá en el punto de salida, La Era, donde la organización entregará placa conmemorativa personalizada a MC, MG, peñas y asociaciones moteras que se inscriban, así como diversos obsequios a título individual.

Los interesados en participar pueden obtener toda la información sobre la actividad a través de los teléfonos de contacto 616782340 / 615488823.