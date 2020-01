PP, Vox e IU-V se alían para tumbar los presupuestos de Lorca presentados por PSOE y Cs

El gobierno de coalición en Lorca, formado por PSOE y Ciudadanos, tendrá que funcionar este año con los presupuestos prorrogados que aprobó en su día el gobierno popular de Fulgencio Gil, al haber sido rechazadas las cuentas que elevó al pleno, con los votos en contra de Partido Popular, Vox e Izquierda Unida-Verdes, cuyos tres grupos políticos alcanzan juntos la mayoría absoluta con 14 concejales, quedando en minoría el gobierno de coalición con 11 concejales. Pese a ello el concejal de Hacienda, Isidro Abellán, se muestra optimista y lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos: «Este equipo de gobierno lleva seis meses trabajando sin presupuesto y, aun así las cosas, han salido mejor que en el pasado con una feria mejor, una navidad como hacía tiempo que no se recordaba con calles repletas de gente».

Es la primera vez que se produce el rechazo de unos presupuestos durante la última etapa democrática en Lorca dado que, hasta ahora, siempre había habido mayorías absolutas tanto en gobiernos socialistas como del partido popular.

Abellán decía ayer tras finalizar el Pleno que «hemos asistido a un acto de indecencia, mezquindad y bajeza impresionante porque hemos visto cómo el pleno de Lorca rechazaba el proyecto de presupuestos presentados por el equipo de gobierno compuesto por el Partido Socialista y Ciudadanos». De nada sirvieron tampoco los mensajes del alcalde, Diego José Mateos, el pasado fin de semana a los grupos de la oposición para que reflexionasen antes de emitir su voto.

El edil de Hacienda saca pecho y afirma que «a este equipo de gobierno le gustan los desafíos y, aun con un presupuesto prorrogado, lo vamos a hacer mucho mejor que lo hicieron ellos con mayoría absoluta porque con unos presupuestos prorrogados también se trabaja, aunque no son los que quisiéramos pero vamos a conseguir dinero de cualquier sitio y haremos las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para integrar los fondos que vayan llegando».

«La dificultad se hace patente, nos hemos quedado muy decepcionados y hemos sentido incredulidad y estupefacción porque lamentamos profundamente que Izquierda Unida-Verdes se haya aliado con la derecha y con la ultraderecha de este municipio», añade.

Por todo ello, Abellán responsabiliza a Izquierda Unida-Verdes de que no se puedan llevar a cabo las políticas e inversiones previstas y destaca, entre ellas, el convenio laboral del Ayuntamiento «siendo los responsables de que muchos trabajadores se vayan a la calle, de que no se pueda abrir el Punto de Atención a la Infancia de La Paca, el Centro de Atención a la Infancia de La Hoya, de que no se puedan cubrir las pistas deportivas de muchos de los centros escolares del municipio a través del Plan Sombra; tampoco se va a poder incrementar la dotación económica para el mantenimiento de los parques y jardines de Lorca o de que no se puedan mantener correctamente las instalaciones deportivas".

El presupuesto que ha sido rechazado asciende a la cantidad de 74.166.754 euros.