La alcaldesa de Cehegín se querella contra un trabajador que buscaba venganza

Alicia del Amor lo califica como un ataque «machista»

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, se querella contra un trabajador del consistorio por alterar, presuntamente, su expediente laboral y buscar un escarnio político.

Según ha conocido esta redacción, el trabajador solicitó hace unos meses el expediente de la alcaldesa y presuntamente incorporó en un proceso de contratación un título falsificado, para posteriormente, ofrecer dicho presunto fraude a diferentes medios de comunicación regionales. Para Alicia del Amor se ha atentado contra ella de forma «personal y profesionalmente» en lo que califica de un «ataque machista». Del Amor sentencia que «nunca he falsificado ningún documento, ni para esta, ni otra finalidad», añadiendo en este sentido que «en el mismo momento que me informaron del asunto me puse en manos de mis abogados, para comprobar que hace unos meses una persona accedió a estos y otros expedientes, pudiendo haberlos manipulado presuntamente».

El proceso de selección en cuestión sería de un concurso por méritos para un puesto de socorrista en el año 2004, en el que dicho curso no puntuaba y además la actual alcaldesa finalmente no fue seleccionada.

Resulta que el título presuntamente falsificado correspondería a un curso que realizo el propio trabajador y que además lleva el sello de compulsa del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, cuando dicho proceso de selección fue en el consistorio ceheginero.

Desde el ayuntamiento han emitido un comunicado en el que ponen de manifiesto que todo se trata es un montaje «urdido por una persona con la única finalidad de causar a la alcaldesa todo el daño posible, tanto personal como político, suponiendo además esta acción una forma de violencia machista». También esperan que justicia actúe con «la mayor celeridad posible y los responsables de estos delitos paguen por los mismos».

Por último, desde las filas populares cehegineras lamentan que concejales del PSOE de Cehegín, así como afiliados y simpatizantes de este partido, y de Unidas Podemos hayan sido altavoz de lo que puede ser un ataque machista.