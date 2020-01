"PSOE y Cs quieren convertir este año en el que más se multe en la historia de Lorca"

El portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, afirma que el proyecto de presupuesto para 2020 que ha presentado el equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos, «es el peor de las últimas décadas, pobre, plano y sin proyecto, que retrata perfectamente a quienes lo han confeccionado». Lo califica también como «el presupuesto del cinismo, puesto que lo que prometían vociferando hace unos meses, ahora no se cumple».

Además califica el presupuesto de «pésimo porque supone un retroceso y además es perjudicial para Lorca ya que se fundamenta en cuadrar los números metiendo la mano en el bolsillo de los lorquinos, disparando el dinero obtenido por multas de tráfico y las consecuencias de este presupuesto serían perniciosas para Lorca, perjudicarían directamente a las familias y frenarían el movimiento económico del municipio».

El proyecto de presupuesto dice literalmente, según Gil que «se incrementa la previsión por multas por infracciones de tráfico en base a los derechos liquidados en los años anteriores y por ingresos de infracciones a la ordenanza de la ORA». Eso quiere decir, según el portavoz popular, que este año van a recaudar 270.000 euros que en 2019 «a golpe de multas y sanciones a los conductores lorquinos», añadiendo que «2020 pasará a la historia en Lorca por ser el año en el que más se va a multar a la gente, gracias al trabajo del PSOE».

Además, según Gil, «se incluye una dotación de 50.000 euros por sanciones tributarias y una dotación de 45.000 euros por sanciones en materia de medio ambiente lo que quiere decir que van a sacar otros 90.000 euros del bolsillo de los ciudadanos poniendo más multas».

Denuncia asimismo que habrá recortes en las inversiones en pedanías y para las juntas vecinales pasando, para estas últimas, de 1,5 millones a 20.000 euros. También critica que habrá recortes en sanidad y para las distintas asociaciones.



«Que lean bien los datos»

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Hacienda, Isidro Abellán, pide «que lean bien los datos, que no mientan a los vecinos y que comprueben que están valorando los presupuestos de Lorca porque los datos que ofrecen no se corresponden con el proyecto presentado». Abellán afirma que las multas no tienen afán recaudatorio «sino que lo que vamos a hacer es multar por motivos de seguridad ciudadana y pedagogía porque este año, la policía local va a poner en marcha los drogotest, dispositivos que detectan la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo siendo muy eficientes en las ciudades donde se encuentran instalados».