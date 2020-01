Secuestra, pega y viola a su exnovia en una vivienda de Mazarrón

Un individuo era detenido la semana pasada acusado de secuestrar, golpear y violar a su compañera sentimental en una vivienda de Llano del Beal (Cartagena). Apenas unos días después de aquello, otro sujeto ha sido arrestado por hacer, presuntamente, exactamente lo mismo, en esta ocasión en Mazarrón.

Al igual que en el caso de Llano del Beal, en esta ocasión la víctima era una joven de apenas 20 años. La chica lograba escapar de su cautiverio, en un descuido de su captor, y salía a la calle a pedir ayuda, tal y como informan fuentes cercanas al caso.

Era el pasado domingo cuando la joven conseguía escaparse de la vivienda de Mazarrón donde, explicaría luego, su compañero sentimental la tenía presa. Durante días, este individuo no solo la habría mantenido secuestrada, sostiene la joven, sino que la habría golpeado y llegado a agredir sexualmente, con penetración, apuntan las mismas fuentes.

El protocolo sanitario, en los casos en los que existe una manifestación de haber sufrido una agresión sexual, establece que la víctima ha de ser sometida a un examen forense que corrobore lo sucedido. Para tal fin, un profesional del Instituto de Medicina Legal se moviliza al hospital, para examinar a la joven y elaborar después el informe que pasará al juez.

La joven fue al cuartel de la Benemérita a denunciar lo que le había pasado. Dado que el sujeto estaba plenamente identificado, al ser su ex, los agentes tardaron apenas horas en localizar al individuo y proceder a su arresto. Se trata de un hombre de nacionalidad española. El sospechoso irá ante el juez de Totana por violencia de género, agresión sexual, detención ilegal y lesiones, los mismos cargos que tuvo el sujeto de Llano del Beal.

Prisión preventiva. Es el destino que decidía el sábado el Juzgado de Cartagena al que fue llevado el individuo detenido por raptar, golpear y violar a su exnovia en Llano del Beal, tal y como informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TS) de Murcia.

Se da la circunstancia de que el sujeto cuenta con antecedentes. Así, y dada la gravedad de los delitos por los que está investigado, el juez determinó su ingresó en el penal de Sangonera.

No es la primera vez que se produce un incidente violento en el seno de la pareja. Y es que este presunto violador llegó a denunciar recientemente a su entonces todavía compañera sentimental por, supuestamente, atacarle y amenazarle a él. La joven, no obstante, estaba en libertad. Fuentes cercanas apuntaron que el individuo tendría problemas con las drogas. Esta circunstancia podría acabar jugando a su favor: en el banquillo, puede suponer un atenuante a la hora de dictar sentencia, explican fuentes judiciales. De hecho, hay jurisprudencia al respecto. De momento, el sujeto está en la cárcel, a la espera de juicio, y ahí seguirá si no se resuelve antes su puesta en libertad provisional.