El gobierno vietnamita retiene a un ingeniero natural de Cehegín

El gobierno vietnamita retiene, desde el pasado 26 de diciembre, a un ingeniero vecino de Cehegín en Hanoi. Actualmente están investigando unas deficiencias en la construcción de una autovía que cruza el país y de cuyas obras fue encargado en uno de sus tramos.

Según ha explicado a esta redacción, Diego López fue voluntariamente al país para prestar ayuda a un subordinado que se encontraba investigado por este asunto y que estaba pasando un mal momento, «en la primera pasada me enteré que la obra estaba siendo investigada tras conocerse unas deficiencias» añadiendo que «también conocí la intención de la policía encargada de la investigación de hacer declarar a MR. Phuoc», sobre el que destaca que «se trata de un hombre honrado que me sustituyo en ciertos momentos como cuando tenía vacaciones».

Fue cuando Diego López se puso en contacto con la empresa OHL, con la cual trabajó en aquel momento, «esta situación se repitió varias veces, alguna durante el pasado verano», incide matizando que «tras intentar de varias formas contactar con alguno de los responsables de OHL le envío un correo a la embajadora de España en Vietnam explicándole la situación, del cual tampoco recibo respuesta, pero si me consta que se pusieron en contacto con OHL, aunque no conmigo».

Tras no tener respuesta, decide volar el pasado día 25 de diciembre hasta Hanoi para aclarar la situación que atraviesa su compañero. «como no podía hacerlo por carta, ni a través de la embajada pregunté a los inspectores si con dos días era suficiente para prestar declaración y me dijeron que sí», afirma López. A su llegada la policía que investiga el asunto le retiró el pasaporte y no le deja salir de país.

Sobre la obra en cuestión, se trata de "Da Nang Quang Ngai Expressway Project, Package 7", se ejecutó mediante una Joint Venture entre OHL (40%) y otras dos empresas vietnamitas, Cienco1 (40%) y DMK (20%). Aunque el tramo que coordinó el ingeniero español sea de las que mejor está, actualmente se están investigando grietas en el firme. López mantiene que se trata de unas deficiencias en el diseño, «antes de que se iniciara el asfaltado ya comuniqué estas deficiencias e incluso propuse soluciones técnicas, aunque ellos no hicieron caso y siguiendo con el proyecto original que no era responsabilidad nuestra». También relata que «hay altos directivos que están escabullendo su responsabilidad».

Por el momento el consulado de España en Vietnam no ha dado ninguna solución, e inciden en que es necesario que se busque un abogado en el país asiático. «Buscaré un abogado cuando me investiguen por algo en firme, pero no en esta situación tan extraña, se nota que desde la embajada no conocen como funcionan las cosas aquí».

Diego López pone de manifiesto el agotamiento mental y la tensión que le ha llevado esta situación. Por último, ha reclamado presión a nivel diplomático para que puede recuperar su pasaporte y volver a España.