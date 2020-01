Isabel Franco sucumbe a las tradiciones de Abarán y Aledo

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, ha estado este lunes en la salida de las imágenes de 11 Niños Jesús de la iglesia de San Juan Bautista de Abarán tras la misa de las 15.00 horas, que ha congregado a centenares de vecinos del pueblo.

En declaraciones a la prensa, la vicepresidenta ha resaltado la necesidad de potenciar las fiestas y tradiciones de la Región y ha halagado la alegría que rodea esta celebración de Abarán.

La número dos del Ejecutivo autonómico se ha quedado gratamente sorprendida al ser partícipe de la alegría que desbordan las calles de Abarán, en una fiesta de Interés Turístico Regional, en la que las familias abren las puertas de sus casas para recibir la visita del Niño Jesús y compartir bebida y comida con los visitantes.

Isabel Franco ha estado acompañada del alcalde de Abarán, Jesús Gómez, y el teniente de alcalde de la localidad, Jaime Tornero, compartiendo la hospitalidad de los abaraneros.

También en el Auto de Reyes Magos de Aledo







Isabel Franco presenció antes el Auto de Reyes Magos de Aledo, una fiesta de Interés Turístico Regional que se celebra ininterrumpidamente desde hace más de dos siglos.

Nada más llegar a Aledo, la número dos del Gobierno regional ha sido recibida junto al alcalde Francisco Javier Andreo en la casa Mari Nieves, una vecina del pueblo, madre del niño que este año representa al Ángel de las fiestas.

Allí, con la Cuadrilla de Aledo tocando sus aguilandos en la puerta, músicos y visitantes pudieron degustar el desayuno que la familia tenía preparado para todos aquellos que pasaban a saludarles.

Poco después, la comitiva inició el camino hasta Los Arcos, junto a la Plaza de la Diputación, donde dio inicio el Auto de Reyes Magos representado por los vecinos del pueblo, en el que la sátira no pasó por alto el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, al anunciar que habría pacto en esta ocasión.

Previo recorrido por las calles empinadas de Aledo, la vicepresidenta acompañó a los vecinos hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde culminó el Auto con la intervención de el Rey Herodes desde el balcón del Consistorio.

En ese emplazamiento el vecino José Moreno, que representó a Herodes, soltó las tradicionales "bombas", donde no faltaron comentarios con sorna dirigidos a la repetición de elecciones en España y otros hechos acontecidos durante 2019. "Este año he votado más que he ido a misa", dijo antes de agradecer a la vicepresidenta que acudiera al Auto de Reyes Magos de Aledo.

En declaraciones a la prensa, Isabel Franco, destacó la buena impresión que le ha causado la hospitalidad de los vecinos y la importancia de que esta fiesta se siga celebrando sin faltar a la cita de cada 6 de enero desde el año 1788.