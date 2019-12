Las Torres de Cotillas celebrará la navidad con una yincana inspirada en el "Grand Prix"

La Navidad es una de las fechas señaladas por muchas personas que viven en grandes ciudades para volver a su pueblo.

Precisamente esa idea de volver al pueblo es lo que busca el alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela, un municipio que vive en una constante lucha entre quedar cómo una ciudad dormitorio de Murcia o explotar sus singularidades y tener relevancia dentro de su comarca.

Hablamos con él sobre la actualidad del municipio y la programación navideña.

¿Cómo valora la situación actual de la ciudad?

Las Torres de Cotillas está en una encrucijada en la que debe decidir qué tipo de ciudad quiere ser. El equipo de gobierno actual tiene su propio proyecto, con el que recibió la confianza de la ciudadanía, y espera tener la respuesta y canalizar los deseos de los torreños y torreñas. Estamos convencidos de que quieren un municipio con identidad propia, vivo, ordenado, limpio y acogedor. La otra opción es convertir al casco urbano en un anexo a la actividad industrial y un dormitorio para la capital. No es lo que queremos, no es lo que quieren los vecinos. No es tampoco lo que merece un pueblo con la historia y la vitalidad de Las Torres.

¿Hoy en día, qué hace atractivo al municipio?

Tenemos unas fiestas en la última semana de agosto que este año, por fin, han sido referentes en muchas de sus actividades. Tenemos una vida cultural que, poco a poco, se llena de eventos de enorme interés y una hostelería que recoge lo mejor de la tradición murciana y las tendencias actuales, así como un término ribereño de dos ríos, accesible mediante el senderismo o el cicloturismo, para lo que próximamente mejoraremos las infraestructuras necesarias.

¿En qué grandes proyectos está inmerso el ayuntamiento?

Actualmente se están iniciando las primeras actuaciones de la iniciativa EDUSI, Las Torres Conecta, con financiación mayoritariamente europea, con objetivos de desarrollo sostenible y regeneración de barrios y pedanías, que va a cambiar la fisonomía y los servicios del municipio. También van a remodelarse la mayor parte de las instalaciones deportivas de una manera inminente. Por ejemplo, se renovará por completo el campo de fútbol y sus equipamientos anexos.

Pasemos a hablar de la programación navideña. De las más de 30 actividades programadas, ¿Cuáles destacaría?

Este año como novedad hemos incluido una actividad que todos los habitantes disfrutan mucho en nuestras fiestas patronales, y que incluye también el espíritu navideño. Se trata de una yincana navideña. Es un juego inspirado en las típicas pruebas de un "Grand Prix" donde el trabajo en equipo, la habilidad, destreza y compañerismo son los protagonistas. Para darle, si cabe, un toque más festivo, los participantes deben venir disfrazados con motivos navideños. Las inscripciones están abiertas para todos aquellos que quieran participar, residan en Las Torres de Cotillas o no. Así mismo hemos recuperado una antigua tradición como es el mercadillo navideño, donde la artesanía será la gran protagonista. Ambas actividades se llevarán a cabo en la Plaza Adolfo Suárez de nuestro municipio.

Una de las cosas que más puede llamar la atención es el árbol realizado con botellas y adornos reciclados. ¿Cómo surgió la idea de montarlo?

En nuestro municipio tenemos la gran suerte de contar con asociaciones que durante todo el año preparan y organizan todo tipo de eventos. La asociación Stravadanza ha sido la encargada de encabezar este proyecto, junto con la ayuda del Ayuntamiento torreño, en estos tiempos de concienciación con el medio ambiente.

¿Por qué cree que los vecinos de la Región deben visitar Las Torres de Cotillas antes que otros municipios vecinos?

Por el carácter acogedor de los torreños, sin duda. En ningún sitio de la región vas a llegar con tu coche, preguntar por algo o plantear alguna necesidad y sentirte tan bien atendido como aquí. Doy fe.

¿Como alcalde, cómo cree que sus vecinos y los visitantes de otras localidades valorarán lo organizado con motivo de las fiestas navideñas?

Tenemos la suerte de contar con un magnífico equipo de profesionales, dentro y fuera del Ayuntamiento que hacen posible que todos los eventos salgan adelante, por ello este programa navideño se ha hecho pensando en la alegría y el bienestar de los torreños, torreñas y todos aquellos que nos quieran acompañar. Estoy convencido de que estas fiestas supondrán un gran disfrute para todos y todas.