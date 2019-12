Un padre lucha por la integración laboral de su hijo enfermo mental

Juan Valverde, padre de un enfermo mental de Lorca, ha iniciado una recogida de firmas para evitar situaciones como las que está viviendo su hijo, despedido de la empresa municipal de limpieza viaria, Limusa. El hombre se ha presentado en las instalaciones de la empresa con un cartel en el que se leía: «Limusa no renueva el contrato a un enfermo mental, con informe desfavorable, sin darle la oportunidad del derecho a su defensa».

Reconoce que en la dura y larga lucha para conseguirlo se encuentra solo y que se le cerrarán muchas puertas, pero que «el fin puede merecer la pena». Confía también en que la sociedad «se rebele contra esta forma de proceder». «No tengo nada en contra de los trabajadores de la gran empresa pública que es Limusa tan necesaria para Lorca, pero lo mismo que se dedican a la limpieza de las calles y plazas, deberían limpiar también de puertas para adentro», expresa en sus manifestaciones. Son ya muchas las muestras de solidaridad y apoyo que está recibiendo, «ninguna de ellas de políticos», dice. Juan Valverde ha manifestado a esta redacción que es miembro de la Asociación de Enfermos Mentales (ASOFEM) y que lo que solicita no es solo en beneficio de su hijo, sino para el colectivo en general. Ha explicado que su hijo, con un 66% de discapacidad, obtuvo un contrato que ya ha finalizado de un año en la empresa a través del proyecto Euroempleo. Lo que no ve justo es el descubrimiento de que, en la decisión adoptada existía por medio un informe desfavorable por parte de la empresa, informe que lleva tiempo solicitando y que aún no se lo han entregado. El hecho de querer tenerlo en su poder, según Valverde, «es con la intención de poder entregárselo al psiquiatra con el fin de corregir la posible deficiencia psiquica que pueda sufir mi hijo».

Por su parte. el Concejal responsable de Empresas Públicas en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales, ha manifestado a esta redacción que el Consejo de Administración de Limusa ha actuado en base al informe redactado por el jefe del departamento correspondiente. En dicho consejo «están incluidos todos los partidos políticos con representación municipal al igual que los trabajadores», según Morales, y añade que «no hubo ningún voto en contra siguiendo, por tanto, los informes redactados por los jefes del departamento». Insiste en que fue una decisión acordada por unanimidad en el Consejo de Administración del que forma parte, y añade que Limusa sigue apostando por la integración en su plantilla de personas con discapacidad.