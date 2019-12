El PP exige un plan inmediato para la crisis del sector ganadero

Desde el Consistorio insisten en la regulación de la explotación del sector.

El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha exigido al equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos que haga públicas, de forma inmediata, las medidas que tiene preparadas para recortar y restringir a los ganaderos su trabajo en el término municipal. Meca considera que «no han tenido suficiente con subirles los impuestos un 30% para 2020, sino que encima empiezan a amenazarles con seguir persiguiéndoles modificando el Plan General para restringir sus posibilidades».

Desde el Partido Popular de Lorca exigen luz y taquígrafos, total transparencia y que todos los grupos políticos tengan participación directa en el asunto. Meca asegura que «no vamos a tolerar que se tomen medidas en solitario y después nos las sirvan como lentejas a través de una moción de pleno».

Además, quiso recalcar que «nos hemos tenido que enterar por la prensa de que preparan una nueva zancadilla contra el sector, y exigimos que se trasladen a todos los grupos políticos las medidas, urdidas desde el más absoluto oscurantismo», y también advirtió que «o se hacen bien las cosas, o esto va a explotar».

Según el concejal popular Ángel Meca, se trata de una estrategia premeditada, cuyas principales consecuencias van a ser la caída de la economía y la destrucción de empleo. Desde el Partido Popular denuncian que el oscurantismo con el que se están elaborando las medidas de restricción contra los ganaderos lorquinos «no hacen más que contribuir a la campaña de desprestigio en su contra, que se viene desarrollando por parte de determinados ámbitos que han hecho del fundamentalismo antiganadero una obsesión insana».

Sin embargo, desde el Consistorio lorquino no tardaron en poner réplica a dichos argumentos. El concejal de Ganadería, Antonio Navarro, quiso manifestar que lo que se está haciendo es «trabajar para encontrar la solución a un problema que el Partido Popular no quiso o no supo resolver mientras estuvo gobernando».

Se trata, según Navarro, «de buscar entre todos la conciliación entre el uso ganadero y las viviendas que existen cerca de las granjas». Para ello, según el concejal, se siguen haciendo reuniones con vecinos y ganaderos, quienes son conscientes de que tienen que adaptarse a la nueva normativa. Cuando haya acuerdo, según Navarro, el asunto se llevará a un pleno que podría tener lugar este mes o ya el año próximo, aunque quiso agregar que será «lo antes posible, para que la situación no se enquiste», sentenció.

Por su parte, el sector ganadero ha efectuado recientemente diversas protestas solicitando, entre otras demandas, la posible moratoria en la concesión de licencias para nuevas explotaciones.