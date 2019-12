Vecinos de Los Alcázares cortan la AP-7 como protesta por las inundaciones

Un grupo de decenas de vecinos de Los Alcázares se han reunido en una protesta no autorizada por la Delegación del Gobierno para recorrer las calles del municipio exigiendo soluciones ante las nuevas inundaciones provocadas por la última DANA y han decidido cortar el tráfico en la autovía AP-7 a la altura de la salida Torre Pacheco - Los Alcázares.



Los vecinos se han movilizado a través de las redes sociales y habían convocado la protesta, con el corte de tráfico incluido, a las 11.00 horas de la mañana desde la gasolinera BP. Pedro José Sánchez, concejal de Urbanismo y Policía Local en el municipio, habla de aproximadamente 300 vecinos que han ido llegando "por goteo" y valora la situación como "tranquila" y "sin incidencias reseñables" por el momento y coordina las labores de las fuerzas de seguridad que están ayudando a redirigir el tráfico por la N-322.



Sánchez habla de un "nudo importante" de vehículos que no podían continuar por la autovía pero destaca, "salvo alguna excepción", la actitud "colaborativa y comprensiva" de los conductores que han tenido que dar la vuelta para ser desviados por la nacional.



Fuentes de la Delegación del Gobierno aseguran que Guardia Civil está en la zona coordinando el desalojo de los vecinos que han cortado la autovía y que no se ha producido ninguna alteración del orden público. Además, se ha producido un corte de vía preventivo en dirección Alicante para prevenir más embotellamiento y aseguran que desde el Gobierno nacional se está trabajando para solucionar los problemas que a día de hoy se siguen produciendo "tanto en Los Alcázares como en la zona del Mar Menor en general".





Cortada autovia ap7 a la altura de salida torre pacheco-los alcazares. Segun @guardiacivil manifestación por inundaciones. Vergüenza. Secuestrados en la autovia.. pic.twitter.com/1JIY1WXaqA — ???? José Manuel ???? (@joselepe_ct) December 6, 2019

Las protestas de los vecinos vienen motivadas por las precipitaciones , que volvieron a golpear con fuerza las costas regionales, provocaron, una vez más, la evacuación de las viviendas de planta baja de las calles Joaquín Blume, Los Luisos, Doctor García Guillén, Miguel Hernández, Adelfas, Girona, Granada, Barcelona, Valencia y Ourense, además de la suspensión de la actividad en todos los centros educativos del municipio.