Torrecilla y Campillo 'tiemblan' ante la llegada de cada gota fría

Los vecinos de las pedanías lorquinas de Campillo y Torrecilla manifiestan sentirse en un «sin vivir» continuo cada vez que se prevé la llegada de precipitaciones o gota fría, por la intranquilidad que les causa el hecho de que después de siete años desde las lluvias torrenciales de septiembre de 2012, aún no se hayan ejecutado las medidas previstas para evitar inundaciones en sus propiedades. Afortunadamente, el agua registrada a lo largo de las últimas horas no ha causado daños, dado que no se han producido lluvias torrenciales como en otros puntos de la Región.

Tras la reunión mantenida el pasado lunes con el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que se desplazó hasta Campillo para mantener un encuentro con los afectados por el problema, desde la Plataforma de Afectados afirman que «fue una reunión en la que vimos que, sobre el papel, nuestras reivindicaciones, después de más de siete años, parecen estar tomando forma». Se trataría de la construcción de presas de laminación en las cabeceras de las ramblas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el cauce que recoja y guíe las aguas hasta la Rambla de Biznaga.

Los vecinos reconocen que dicha obra «se dilatará en el tiempo», por lo que solicitan que se acometan actuaciones de menor envergadura y complejidad lo más rápidamente posible, a fin de poder aliviar las consecuencias ante cualquier nuevo episodio de lluvias.