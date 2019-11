Las Torres de Cotillas convoca el martes una jornada de donación de sangre

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y el Centro Regional de Hemodonación de la Región de Murcia han presentado una jornada solidaria de donación de sangre que se realizará el próximo martes 3 de diciembre en el salón de plenos del Consistorio.

Tanto trabajadores municipales como cualquier vecino o vecina interesada en aportar su granito de arena -la donación total es de unos 450 ml- a esta causa de vital importancia para la actual asistencia sanitaria podrán hacerlo acudiendo de 9.30 a 14.00 horas provistos del DNI.

"Sin estos gestos altruistas sería casi imposible que la medicina actual pudiera realizar labores tan delicadas e importantes como cirugías, trasplantes, tratamientos hematológicos, oncológicos", explica el alcalde, Joaquín Vela Fernández, también médico de profesión.

"Es importante recordar que hay una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable", ha añadido.

Además, aquellas personas que no puedan acudir a esa cita dispondrán de dos días más en el centro de salud para hacerlo: el miércoles 11 y el miércoles 18 de diciembre, ambos de 17 a 21 horas.



¿QUIÉN PUEDE DONAR?

Cabe recordar que pueden ser donantes todas aquellas personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos, no estar enfermo el día de la donación y en el caso de las mujeres no estar embarazadas o en periodo de lactancia. Además, no se puede acudir en ayunas y hay un número máximo de donaciones al año: cuatro para hombres y tres para mujeres.

Aunque la creencia popular indique lo contrario, también se puede donar sangre: aunque la persona haya padecido hepatitis tipo A, si fue antes de los 10 años; si se es mujer y se toman anticonceptivos o se está en periodo menstrual; si se es diabético (y no se usa insulina=) o se padece hipertensión arterial y se está controlado.