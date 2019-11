Dice a la Policía de Molina que su novia le pega y acaba detenido él por maltratarla

Un individuo de 26 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido detenido en Molina de Segura por un delito de violencia de género, ya que, presuntamente, golpeó a su novia, informan fuentes cercanas al caso.

El suceso tenía lugar el pasado domingo por la noche. El sujeto se presentó en dependencias de la Policía Local para contar que su novia, durante una discusión, le había agredido. Cuando los agentes le preguntaron dónde estaba la mujer, el hombre explicó que en una vivienda de la Plaza Región Murciana. Hasta allí se movilizó una patrulla. Los policías encontraron a una joven que presentaba fuertes golpes en el rostro.

Se activó el protocolo de violencia de género y, tras escuchar a la joven, se procedió al arresto del individuo, de nacionalidad paraguaya y sin permiso de residencia en España.

El hombre denunció a la mujer porque, según él, también le pegó, aunque él no presentaba lesiones graves y no necesitó ser llevada a un centro hospitalario. Ella sí: tenía heridas de consideración, especialmente en la nariz, y precisó de atención médica. La mujer no fue detenida en ningún momento. A ella se la investigaría por violencia doméstica. El hombre fue entregado a la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. De ahí, al Juzgado de Guardia.

La lacra de la violencia de género ha golpeado especialmente a este municipio durante el fin de semana. Se da la circunstancia de que, un día antes, la Policía Local arrestó, también en Molina de Segura, a otro presunto maltratador. En esta ocasión, fueron testigos los que avisaron, y un ciudadano retuvo al sospechoso hasta que llegó la patrulla, que procedió a su detención.