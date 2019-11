El convenio de la madera, en punto muerto

La Asociación Regional de Empresarios del Mueble y la Madera (AREMA) ha mostrado este lunes su «profunda preocupación» por la «frágil» situación de las negociaciones del convenio colectivo del sector iniciadas en junio. Y es que todo apunta a que 2019 se cerrará sin nuevo convenio en la madera.

Los empresarios se han reunido este lunes para tomar una decisión. Entre los puntos más discordantes con los sindicatos está la posibilidad de trabajar, de forma excepcional, sábados y festivos si la carga de trabajo lo requiere. El presidente de AREMA, José Antonio Ortega, asegura que no se pretende aumentar las 1.752 horas sino flexibilizar 20 de ellas, siempre y cuando sea por motivos objetivos y se acuerde previamente con el trabajador. Ortega remarca como casos excepcionales salidas a ferias y certámenes fuera de Yecla o pedidos urgentes que deban ser terminados «trabajando algunos sábados o festivos del año». El actual convenio fija una jornada laboral de lunes a viernes, y trabajar fuera de esos días «es una ilegalidad que no queremos cometer», señala el presidente de AREMA.

Otro de los puntos claves es la eliminación del plus de transporte y la puesta en marcha de un plus de no absentismo que, aseguran desde AREMA, premiaría con 300 euros anuales, repartidos en once pagas, a los trabajadores que no se ausenten de su puesto de trabajo ningún día del mes. El 90% de los trabajadores, subrayan los empresarios, ya cumplen con esta situación, y añaden que si se falla por alguna causa siempre se podrán recuperar las horas. Es decir, aquellos trabajadores que no se ausenten de su puesto de trabajo durante todo un mes, cobrarán un plus mensual de 27 euros. En caso de absentismo, ese mes los trabajadores no percibirán ese extra aunque «el salario, los festivos y los permisos seguirán siendo los mismos». Como cambio para establecer el plus de no absentismo, AREMA propone eliminar el plus de locomoción o transporte que está fijado entorno a los 170 euros anuales.

El incremento salarial ha sido otro de los escollos en la negociación entre patronal y sindicatos. AREMA propone, en caso de aprobarse el resto de medidas que defienden, un aumento del salario fijado con el IPC más el 0,5%, «sumado al incremento que supone establecer el plus de no absentismo», remarca Ortega. Además, desde AREMA advierten que no habrá paga de atrasos si no se firma el convenio antes de final de año.

Desde Unión Sindical Obrera en Yecla, Manuel Gil, defiende el 'enrocamiento' de los sindicatos: «Hay que amarrar muy bien las medidas que proponen para que la extensión excepcional de la jornada laboral no sirva para alargar sin control la jornada de los trabajadores de la madera». Sobre el plus de no absentismo, no están de acuerdo en perder el plus de transporte por otro que «es un caramelo que luego te quitan, porque si te ausentas media hora en un mes ya no tienes derecho a cobrarlo».