Alcantarilla celebra Santa Cecilia con un concierto de su banda

El próximo domingo a las 12 de la mañana en el Centro Cultural Infanta Elena, se celebrará el tradicional concierto en honor de la patrona de la música Santa Cecilia y que será realizado por la Banda de Música de la Asociación de Amigos de la Música de Alcantarilla. Esta banda de música nace en 1983, de la mano del director José Ignacio Pellicer, como banda municipal, un año antes el citado músico funda la Escuela Municipal de Música y en un tiempo récord se crea la banda que tendría su bautismo en la Cabalgata de Reyes de 1983, participando posteriormente en infinidad de acontecimientos culturales de la villa. Pero desgraciadamente esta Banda tendría vida efímera debido a los cambios políticos en 1985 desaparece y años después nace la Sociedad Musical Alatar, que igualmente tendrá corta vida.

Para desembocar en la actual Asociación de Amigos de la Música de Alcantarilla, a la que deseamos larga vida y todo ello es debido, en parte, al buen hacer del citado músico alcantarillero José I. Pellicer, que ha alcanzado metas importantísimas.

En el transcurso del acto se entregaran a 11 nuevos músicos sus correspondientes diplomas. El programa es el siguiente:

Evocación (pasodoble); -A Medieval Suite; -First Suite Eb: -Oregón; -My Way; -The Blues Factory y Alcantara Villa (pasodoble festero) del director de la Banda Claudio Battaglia.

Finalizado la actuación se servirá un vino español para los músicos, autoridades y asistentes.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo.