Prevenciones ante el 'Black Friday'

Según el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de las Torres de Cotillas, Francisco Juan Sánchez, Google prevé un gasto de 1.600 millones de euros (256 euros de media por persona) durante el Black Friday, un 10% más que el año pasado. Sánchez aconseja que en el caso de comprar productos tecnológicos, se visiten previamente páginas web especializadas en tecnología. "Es el día de mayores ofertas en el año y hay que conocer bien nuestros derechos y las garantías de los productos para no caer en el engaño al hacer tus compras online o en los establecimientos y evitar problemas", explica la primera teniente de alcalde, María Ángeles Fernández Fernández.

El día siguiente al cuarto jueves de noviembre, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos se ha convertido en una jornada repleta de descuentos. El 'Black Friday' se instaló hace siete años en nuestro país y tuvo una magnífica acogida tanto de parte de las empresas como de consumidores, que aprovechan los descuentos para hacer las compras navideñas. El evento consumista este año será el viernes, 29 de noviembre, aunque la mayoría de los establecimientos alargan sus descuentos durante todo el fin de semana para cosechar mayores beneficios. Y, aunque el riesgo de ser estafados prevalece todo el año, durante este evento se acentúa. La impulsividad a la hora de hacer las compras nos puede jugar una mala pasada, por lo que, para que no nos vendan 'gato por liebre', debemos afinar el sentido común. Por ello, la Concejalía de Comercio y Consumo de Las Torres de Cotillas publica los siguientes consejos:

1. Identificación del vendedor. Todas las empresas están obligadas a publicar en su página web los datos que permitan al consumidor saber y contactar con el vendedor. En caso de plataformas como eBay o similares, donde las transacciones se realizan entre particulares, es fundamental conocer su reputación a través de calificaciones y opiniones de anteriores compradores.

2. Transacción segura. Al comprar por Internet debemos tomar las mismas precauciones de seguridad que cuando hacemos transferencias bancarias (usar conexiones de seguridad y tener instalado un antivirus). Verficar la existencia de un certificado de seguridad al efectuar la compra y observar que en la barra superior del navegador aparece el código de estado https:// para saber que nuestros datos se encuentran protegidos.

3. Formas de pago. No compartir bajo ningún concepto nuestros datos bancarios a través de correo electrónico con la tienda online, ni suministrar nuestro PIN o clave de seguridad. Los empresarios deben facilitar varios medios de pago de forma gratuita (con tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria, PayPal...) y no pueden cobrarnos por unos cargos que superen el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios. También debemos guardar toda la documentación relacionada con la transacción (confirmación del pedido, comprobante de la transferencia o pago...)

4. Plazos y condiciones de entrega. Las condiciones de entrega deben especificarse durante el proceso de compra. De no ser así, debemos saber que el plazo máximo de entrega de un producto comprado por Internet es de 30 días. Si el vendedor no puede cumplir con el periodo prometido, nos lo debe de notificar para poder decidir si seguimos con la compra o desistir de ella, sin que esto suponga coste alguno y la devolución íntegra del dinero. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que, en caso de retraso injustificado, el usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada.

5. Devoluciones y desistimiento. La ley protege nuestros derechos a desistir de una compra en los próximos 14 días de la recepción del producto o la contratación de un servicio sin justificaciones. Si la información sobre desistimiento no estuviera disponible en la web, o no se ha comunicado al hacer la compra, el plazo para desistir se amplía hasta 12 meses, sin que implique ningún tipo de penalización o gastos adicionales. Si no se indicaba claramente que en caso de devolución los gastos de envío corren por parte del comprador, el vendedor tendrá que hacerse cargo de los mismos.

6. Garantías. Las compras por Internet poseen las mismas garantías que los productos comprados en tienda o comercio físico. Es muy importante comprobar el estado del paquete al recibirlo. Si estuviese dañado o golpeado, podemos devolverlo indicando el motivo o firmar el acuse de recibo del mensajero dejando constancia escrita de que presenta daños exteriores visibles.

7. Reclamaciones. Ante algún problema, debemos contactar con el servicio de atención al cliente del vendedor. Si no se llega a una solución, solicita la Hoja de quejas y reclamaciones de tu Comunidad Autónoma y acude a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Si fuésemos la víctima de un delito en Internet, podemos hacer la denuncia en la comisaría de Policía. Además, la Guardia Civil cuenta con el "Grupo de Delitos Telemáticos" dedicado a perseguir cualquier tipo de fraude a través de la Red, y puedes hacer tu denuncia vía online.

8. Desconfía de los chollos excesivos. Ante los precios ridículamente atractivos lo mejor es desconfiar: puede tratarse un error o de un fraude. Ante esto, lo mejor es buscar referencias del vendedor para evitar ser víctima de un estafador. Si la oferta es de un comercio reconocido, lo más probable es que se trate de un error. Aunque paguemos, si no recibimos el producto, el comerciante podría intentar paralizar el proceso de compra-venta explicando que ha sido un malentendido. En este caso, podemos presentar una reclamación ante los organismos de Consumo. Cuando realicemos las compras en los establecimientos, debemos comprobar que en la entrada principal ostenta el logotipo de Arbitraje Consumo. Los conflictos que surjan entre un consumidor y una empresa se pueden resolver a través del sistema arbitral de consumo, un servicio extrajudicial, gratuito, sencillo y voluntario. En caso de cualquier duda, nos podemos acercar a la OMIC.