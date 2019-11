Caminos y carreteras siguen destrozados 70 días después de la DANA

El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, denuncia que 70 días después de que Lorca sufriera los daños provocados por el fenómeno atmosférico DANA, el actual gobierno local continúa «sin reparar los daños que se registraron». Esta pasividad del equipo de gobierno, según Meca, «está poniendo en serio peligro la seguridad vial de las personas que utilizan cada día múltiples caminos integrados en la red viaria municipal, situados, especialmente, en las pedanías de Campillo y Torrecilla».

El edil popular no entiende cómo después de tanto tiempo no se haya nada por solucionar el problema y advierte que «la inacción del equipo de gobierno está provocando que se haya perdido parte del firme de varios caminos y carreteras y que, en muchos casos, a esta incidencia haya que añadir que parte de las vías haya quedado, literalmente colgando ya que las lluvias arrastraron la tierra y todavía no se ha repuesto por parte del ayuntamiento».