El Mercadillo Artesanal 'El Mesoncico' de Cehegín arranca el próximo 24

La concejala de Turismo, María Dolores Agudo, ha presentado la nueva temporada del Mercadillo Artesanal 'El Mesoncico', que comenzará el domingo, 24 de noviembre con una edición dedicada a los "Sabores de otoño", y que tendrá en la Plaza del Castillo, en pleno corazón del Casco Antiguo de la localidad.

Todos los mercadillos serán temáticos, y estarán dedicados a distintos aspectos y tradiciones de la vida del municipio, y según se ha explicado "será una temporada también de cambio e impulso, para una de nuestras señas de identidad turística".

El Ayuntamiento, han comentado, ha "diseñado una completísima programación que combina, tradición, cultura, la mejor gastronomía y por supuesto la artesanía local y regional, todo en un marco incomparable como es nuestro casco histórico de Cehegín, en este año, además, en el que hemos tenido la fortuna de ser designados como la primera maravilla rural de España 2019"

El número de mercadillos que se realizaran en esta nueva etapa, se reducirá a cuatro, "incrementando el número de actividades y la calidad de las mismas, al objeto de volver a atraer al turista y convertirnos en una referencia en este tipo de actividades, como ya lo fuimos hace unos años".

Toda la información relativa a mercadillos artesanales se irá publicando en la página web de nuestro ayuntamiento, así como a través de nuestras redes sociales.



Ésta sería la programación completa de estos mercadillos:

- 24 DE NOVIEMBRE "SABORES DE OTOÑO".

Como su nombre indica, es un mercadillo destinado a promoción, difusión y venta de productos típicos de nuestra zona; en él, artesanos de toda la Región de Murcia ofrecerán productos relacionados con la bisuteria, textil, productos elaborados con esparto; así como, productos gastronómicos como embutidos, mermeladas, castañas, miel o vinos.

Todo ello acompañado de actividades infantiles y musicales como:

CASA DE HANSEL E GRETEL, en el que los más pequeños podrán degustar magnificas y artesanales galletas de chocolate elaboradas por las pastelerías de nuestro municipio, a la vez que disfrutan de la narración de este magnífico cuento, este será representado al estilo más tradicional, en el que no solo pretendemos hacer reír a los mas pequeños, sino transmitirles el valor y poder de las historias.

Y como no, no podríamos finalizar nuestra visita al mercadillo del mesoncico, sin saborear nuestras tradicionales migas acompañadas de una copa de vino de nuestra tierra.

Un placer para los sentidos que no se pueden perder.

- 22 de diciembre "CUENTOS DE NAVIDAD".

Mercadillo diseñado para quienes adoran la navidad, que mejor que sumergirse en ella y dejarse llevar por su colorido, perderse en el olor de sus dulces y sonreír al compás de villancicos o de la música tradicional del encuentro de cuadrillas.

Nuestros pequeños podrán disfrutar de la casa de Papa Noel, donde podrán degustar dulces y turrones de navidad, a la vez que disfrutan de la narración de cuestos de navidad o elaboran sus propios dulces acompañados de sus personajes favoritos.

Los mayores, podremos disfrutar del encuentro de cuadrillas que tradicionalmente se viene desarrollando en este mercadillo de navidad, y saborear nuestros tradicionales dulces y licores.

Y como no, cuando uno no sabe si vive una realidad o un sueño, que mejor que llevarse un recuerdo para demostrar que la experiencia fue real.

- 16 de febrero, "MERCADILLO DE CARNAVAL".

Mercadillo marcado por el colorido y la música, en el que se podrá disfrutar de la I CONCENTRACIÓN DE BATUCADAS DE LA COMARCA DEL NOROESTE, así como, una exposición de disfraces que han sido lucidos en nuestros desfiles de carnaval por los cehegineros y cehegineras en años anteriores.

Habrá también un concurso de maquillajes y actividades para los más pequeños, y como no, nuestra gastronomía y tradiciones, se visten de gala para disfrutar de nuestras magníficas tortas fritas con chocolate.

- 29 de marzo "REDOBLE DE PRIMAVERA".

En esta nueva edición, desde la concejalía de turismo queremos dedicar el mercadillo del mesoncico, a una de las fechas más importantes del año en nuestro pueblo, una época de floración con la llegada de la primavera, pero también de fervor y devoción, con la llegada de nuestra Semana Santa.

Este mercadillo girará en torno a todo lo que conlleva esta importante tradición, donde nuestros pasos lucen adornados de todo tipo de flores, y coincidiendo con el inicio de la primavera que mejor motivo, para generar una sinergia entre las flores, artesanía y nuestros tradicionales pasos dobles, todo en el marco incomparable de la Semana Santa Cehegínera.

Por ello, en este mercadillo las personas que nos visiten podrán disfrutar de elaboración de ramos de flores en directo, exposición del patrimonio cultural y religioso de las distintas cofradías que componen nuestra Semana Santa, a las que aprovecho para darle las gracias, por la extraordinaria labor que realizan año tras año, todo armonizado con el sonido de nuestros fantásticos y tradicionales pasos dobles, que nos ofrecerán las distintas bandas de música de nuestro municipio.

Todos estos mercadillos descritos serán ubicados en nuestro emblemático casco antiguo, concretamente en la plaza del Castillo, en horario de 10 a 15 horas.

A lo largo de toda esta edición del mercadillo, contaremos con la presencia del tren turístico, un recurso, que estará a disposición de turistas y curiosos, que quieran disfrutar de nuestro pueblo en estos días tan especiales.

Por otra parte quiero aprovechar la ocasión, para informar a cerca de los mercadillos de segunda mano, que se han venido realizando hasta la fecha en Cehegín. Unos mercadillos, que pasan a llamarse feria de segunda mano y antigüedades, llevándose a cabo dos ferias el próximo año 2020, los días:

- 16 de enero y 26 de abril, lugar la antigua estación del tren, en horario igualmente de 10 a 15 horas.