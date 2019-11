La portavoz de Cs en Molina renuncia a su acta de concejala

María Dolores García, portavoz de Ciudadanos Molina de Segura, ha dimitido como portavoz de la formación y ha renunciado al cargo y a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Molina de Segura.

García, que hace seis meses tras las Elecciones Municipales del pasado 26 de mayo conseguía por primera vez su acta de concejala por parte de Ciudadanos en Molina de Segura, ha decidido tomar la decisión después de que Albert Rivera, presidente del partido a nivel nacional, dimitiera tras el 'batacazo' que sufrió su partido en la Elecciones Generales del hace apenas unos días.

"Vine a Cs de la mano de Albert Rivera y tras su dimisión como presidente del partido Ciudadanos he decidido irme con él. Vine de su mano y me voy de su mano", ha señalado a esta Redacción.

García explica que ''no era lógico'' renunciar al cargo y quedarse ''en el grupo mixto con el acta de concejala''. La decisión, apunta, está más que pensada: "Lo he comunicado al partido, a la presidenta del partido a nivel regional, Isabel Franco, a los órganos correspondientes de organización y a mis compañeros".

Ciudadanos logró en mayo tres concejales en el Ayuntamiento de Molina: María Dolores García, Joaquín Ignacio Martínez y Cristina Sánchez.

''Todo el mundo me ha preguntado si me lo he pensado bien, me han dicho que no lo deje porque hace falta gente con integridad y honestidad en política, pero lo he valorado y considero que debo de apartarme'', ha indicado.

García no se ha dado de baja como afiliada del partido naranja: ''Mi corazón sigue siendo naranja y eso no me va a cambiar. Sigo siendo una 'ciudadana' de a pie, una 'ciudadana' de corazón''.