Los pescadores de San Pedro se sienten "engañados y utilizados" por Luengo

Jesús Antonio Gómez Escudero ha dicho este martes a EFE tras dimitir ayer de su cargo de Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar que se sienten engañados y utilizados tras conocer las declaraciones del consejero de Pesca, Antonio Luengo, de que habían empezado a pescar en el mar Menor.

Este pescador ha hecho estas declaraciones después de conocer que el consejero había dicho en Madrid que los pescadores han vuelto a faenar tras la aparición el 12 de octubre de 3 toneladas de peces en las playas de San Pedro del Pinatar, muertos por anoxia o falta de oxígeno.

Gómez Escudero ha explicado que tiene participación en dos barcos que recibirán ayudas y que no han salido a faenar y que los únicos que han salido son los 21 barcos que no recibirán ayudas por el sistema de cálculo empleado que ha dejado fuera a los que han superado las capturas este año de la media de los últimos tres años.

Se ha hecho una media quitando el mes de mayor captura y el de menor captura y la media se aplica este 2019 y el barco que ha superado las capturas no recibirá parte de los 800.00 euros destinados hasta 31 de diciembre por las administración central y autonómica.

El primer tramo de ayuda es hasta el 30 de noviembre y el segundo hasta final de año, explicó, e indicó que además de los que no han recibido ayudas habrán salido posiblemente alguno de los que recibirán una cuantía mas pequeña de en torno a mil euros.

Hay un total de 54 barcos en la cofradía y a partir de enero saldrán al Mediterráneo, pero la mayoría no tienen artes ni infraestructura para el mar mayor y esos pasarán un invierno "muy duro" porque "el 70 por ciento de los fondos del mar Menor están muy deteriorados" y sólo se salva la zona perimetral.

Comentó que productos pesqueros como la anguila ya les han dicho algunos compradores que es mejor que no la pesquen porque la imagen hace que los precios estén por los suelos.

"Estoy muy indignado", añadió, e indicó que a la Consejería le interesa decir que todo está muy bien cuando la realidad es otra, "pero la boca no me la van a callar y si puedo desenmascararlos no voy a parar", concluyó.