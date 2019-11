La Junta Electoral archiva la denuncia de VOX contra el alcalde de Cieza

La Junta Electoral ha desestimado y archivado la denuncia interpuesta por VOX Cieza contra Pascual Lucas, regente de Cieza, al no estimar ninguna vulneración de la ley electoral vigente.

Ayer, la formación conservadora, denunció al PSOE porque el pasado 6 de noviembre el alcalde socialista de Cieza, Pascual Lucas Díaz, publicó en Facebook un vídeo de propaganda electoral solicitando el voto para el candidato del PSOE al Congreso de los diputados en estas elecciones generales, Joaquín Martínez, "junto con un texto propagandístico que pide expresamente el voto para el referido candidato, todo ello efectuado desde su despacho público en la Alcaldía del Ayuntamiento de Cieza", declaraba la denuncia.

Sin embargo, la denuncia ha sido archivada. Según fuentes socialistas consultadas por esta redacción "como era previsible, ya que no tenía fundamento alguno".

La Junta estima íntegramente las alegaciones presentadas por los socialistas, "donde consta que en la grabación del vídeo ni se utilizan recursos públicos ni fue publicado en los perfiles institucionales. Durante la grabación no hay una utilización de la institución ya que no aparecen ni banderas ni escudos, ni hay acto oficial o solemne, por lo que no se vulnera el principio de neutralidad", subrayan desde el PSOE.

Asimismo, los socialistas de Cieza manifiestan estar "acostumbrados a que la derecha pretenda limitar la libertad de expresión. En las elecciones municipales tuvimos dos denuncias que se archivaron inmediatamente, tras el bochornoso espectáculo que dieron varios concejales de la oposición en el Pleno donde se debatían los presupuestos".

También dejan patente su indignación al considera "lamentable que haya formaciones políticas dedicadas a cuestiones anecdóticas y no se centren en lo realmente importante".

Además, los socialistas quieren pasar página sobre este hecho y esperan una "participación masiva" que apueste por el progreso, por subir el salario mínimo, las pensiones, la mejora de los derechos y la igualdad y justicia social.

Por otro lado, las fuentes socialistas indican que al faltar pocas horas para la apertura de los colegios electorales, el alcalde ha optado por retirar de su Facebook personal cualquier mención de la que se derive una petición de voto.

Finalmente, desde el PSOE de Cieza solicitan "una amplia participación en el 10N que permita llevar a cabo políticas de progreso".