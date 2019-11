Los trabajadores del Ayuntamiento de Molina exigen acabar con la ''precariedad laboral''

Más de un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Molina de Segura se han concentrado esta tarde en la Plaza de España, a las puertas del Consistorio, para reclamar una mejora de sus condiciones de empleo, acabar con la precariedad laboral y que se lleve lleve a cabo un acuerdo de consolidación del empleo temporal, que actualmente afecta a unas 120 personas, según los sindicatos que tienen representación en el ayuntamiento molinense: Comisiones Obreras, CSIF, UGT y SIME.

Los cuatro sindicatos, organizadores de la concentración, han pedido que se aplique el acuerdo firmado a nivel estatal entre el Gobierno y la Federación de Municipios por el que se acordaba que los ayuntamientos diesen solución a la consolidación del empleo de sus trabajadores.

Los manifestantes han portado dos pancartas en las que se podía leer que 'Los trabajadores del Ayuntamiento de Molina de Segura no somos de usar y tirar. No nos deis la patada' o 'La Policía Local y los trabajadores del Ayuntamiento de Molina queremos negociaciones, no imposiciones'. Además, la protesta ha estado acompañada del ruido de los pitos, bocinas y tambores.

Aseguran que durante estos últimos años se han ido jubilando trabajadores cuyos puestos que han quedado vacantes se han ido cubriendo de forma interina, una situación de ''precariedad laboral'' que provoca "un enorme sufrimiento por la incertidumbre y que afecta a la vida personal, laboral y familiar" de estos empleados.

''Estamos con contratos en fraude de ley, ya que más de 100 personas superan los diez años trabajando para el Ayuntamiento de Molina de Segura sin estabilizar sus plazas. Con la incertidumbre y la ansiedad que eso conlleva'', según los afectados.

Asimismo han reclamado una negociación ''real y no impuesta" de acuerdos sobre las condiciones laborales de todos los empleados públicos del Consistorio, como la promoción profesional, formación, carrera administrativa, mejora salarial, etc.

Reivindican un Plan de Recursos Humanos que contemple los procesos de consolidación laboral. Exigen que se reconozca el derecho de los compañeros a que se respete su experiencia ''porque ya han superado otras pruebas para estar donde están y están cumpliendo a satisfacción en sus puestos de trabajo''.

''Nosotros lamentamos estar aquí esta tarde. Desde el Gobierno municipal nos prometieron que se iban a sentar para escucharnos, pero todavía no hemos recibido respuesta'', ha asegurado Pedro Manzano, delegado de Administración Local de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, que ha asegurado que lo prioritario es cumplir el proceso de consolidación laboral. Para ello, según Manzano, ''tienen que aparecer unas plazas que se tengan que cubrir por turno libre y otras que tendrán por la promoción interna''.

Asimismo ha denunciado que los sindicatos llevan tres años sin negociar ''prácticamente nada con el Ayuntamiento de Molina de Segura'', y ha apuntado que se trata de la primera manifestación en los últimos tres años que se le hace a un Ayuntamiento.