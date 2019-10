Crisis en el Mar Menor: Protesta vecinal en Santiago de la Ribera por la crisis del Mar Menor

Algunos vecinos han portado un paso a hombros presidido por un pez hecho de plástico y con una estructura cubierta de botellas

Los vecinos de Santiago de la Ribera han protestado en la tarde de este viernes por la crisis medioambiental por la que atraviesa el Mar Menor y para criticar la inacción de las administraciones para solucionar el estado de la laguna salada.



Durante la manifestación, que ha recorrido varias calles de la pedanía perteneciente al municipio de San Javier, los vecinos han portado un paso en cuyo centro se situaba un pez hecho con plástico y que representaba a los miles de ejemplares hallados muertos hace escasos días en las playas de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar.



Las pancartas en apoyo a la recuperación del Mar Menor, a parar los vertidos tóxicos a la laguna y a frenar las inundaciones de las localidades colindantes al ecosistema se han alzado este viernes y sirve como aperitivo de la manifestación que está prevista el próximo miércoles 30 de octubre en Cartagena bajo el lema 'SOS Mar Menor'.



En la manifestación, los vecinos han gritado consignas como 'No ha sido la DANA, ha sido no hacer nada' o 'No está muerto, lo habéis matado'.





"No está muerto, lo habéis matado" Os apoyamos totalmente en vuestro grito. pic.twitter.com/MYHwmijRdC — FAVCAC (@FAVCAC1) October 25, 2019