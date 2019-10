El Banco Europeo prorroga el plazo para terminar las obras hasta 2021

El Banco Europeo de Inversiones, a petición de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la fecha para finalizar los proyectos de obras de regeneración urbana, aún pendientes de ejecutar como consecuencia de los terremotos que sacudieron la ciudad en el año 2011, según anunció el alcalde Diego José Mateos. El préstamo concedido por el BEI fue de 185 millones de euros, con destino a obras, la mayor parte de las cuales ya han sido ejecutadas.

Con la ampliación de plazo, según Mateos, podrán culminar sin mayores problemas dos de los tres tramos pendientes en la ronda de circunvalación a la ciudad, reconociendo que para el tercero, que afecta a la rambla de Tiata a su paso por el Puente de la Torta, «habrá que buscar fondos excepcionales debido a la modificación que hay que hacer del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, lo que podría conllevar hasta un año de tiempo».

Con la ampliación de plazo podrán concluir los trabajos pendientes en el barrio de San Antonio con el paso subterráneo incluido, Jerónimo Santa Fe, avenidas de Europa y Santa Clara, el Coso de Sutullena o el Casino Artístico y literario, entre otros.

Según Mateos, «desde el Ayuntamiento no queremos precipitarnos». «En obras como la de la plaza de toros, por ejemplo, el objetivo es tomarnos el tiempo necesario para realizar unos buenos pliegos, unas buenas condiciones y evitar cometer, como ha sido la tónica habitual de los últimos años en otras obras públicas que se han ejecutado, los errores que han ocasionado problemas donde no han quedado claras las obligaciones de los empresarios, es decir, se trata de desarrollar unos pliegos que garanticen una buena ejecución de los proyectos».

Para Mateos, la prórroga que concede el Banco Europeo de Inversiones «es una buena noticia para garantizar que todos aquellos proyectos que quedan pendientes se puedan culminar y que no se ponga en peligro su ejecución, aunque sí dudamos en el estado y ejecución del tramo tercero de la ronda central».

En este sentido, remarcó que «dudamos porque no se hizo el trabajo en su momento y no se modificó el plan general, una simple modificación que el nuevo equipo de gobierno realizó durante el primer pleno que celebró, ya que únicamente era necesaria la voluntad de trabajo y no hacía falta ningún otro tipo de inversión».

Desde el Partido Popular, su portavoz, Fulgencio Gil, señaló que gracias a la implicación personal del presidente López Miras, se ha conseguido la extensión del plazo. De esta forma, los proyectos elegibles se pueden encuadrar en el periodo comprendido entre mayo de 2011 y diciembre de 2021. Con anterioridad a la última modificación, que es ya la cuarta que se realiza, el periodo se encontraba comprendido entre mayo de 2011 y diciembre de 2019. Gil recuerda que en 2012 el Gobierno Regional consiguió un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 185 millones de euros, cuyo objetivo sigue siendo la financiación de obras de rehabilitación de edificios residenciales, educativos y de patrimonio cultural.