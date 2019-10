Denuncian que el molino del Escarambrujo "se cae a pedazos" en Lorca

La concejala del Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca Gloria Martín lamenta el extraordinario interés demostrado por el Partido Popular y PSOE para acometer la remodelación de la plaza de toros, mientras que el complejo hidráulico o molino del Escarambrujo, declarado como Bien de Interés Cultural y que forma parte del patrimonio municipal tras la cesión gratuita que hicieron al Ayuntamiento sus anteriores propietarios, «se cae a pedazos».

Martín lamenta asimismo que el concejal de Patrimonio, Isidro Abellán, no haya respondido a su escrito pidiendo que se agilicen las gestiones encaminadas a la ejecución del proyecto de consolidación, recuperación y rehabilitación del inmueble, una de las construcciones más importantes que alberga el municipio dentro del legado patrimonial histórico.

La edil recuerda que el complejo cuenta con una subvención de 800.000 euros dentro del Plan Director para la Restauración del Patrimonio Cultural de Lorca tras los terremotos de 2011 y señala que los trabajos deberían estar avanzados, puesto que el 31 de diciembre de 2020 concluye el plazo para justificar las obras de dicho plan con cargo al Banco Europeo de Inversiones.

La obra, según Martín, aún no ha sido licitada mientras el inmueble se sigue deteriorando sin que el titular del complejo, el propio Ayuntamiento, que es quien tiene la obligación de conservarlo, haga nada por evitarlo. La edil exige al equipo de Gobierno que sea diligente como lo ha sido para responder a las reivindicaciones del Partido Popular respecto al Coso de Sutullena.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Ángeles Mazuecos, recuerda que en la Junta de Gobierno celebrada hace unos días se aprobó solicitar la subvención de 800.000 euros, cuya concesión al Ayuntamiento, a día de hoy, aún no ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad, motivo por el que el Consistorio no ha podido iniciar aún la licitación de los trabajos al no contar con la disponibilidad económica para ello.

Según Mazuecos, recientemente se ha recibido un escrito de la Dirección General de Bienes Culturales en el que se solicita la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno para solicitar la subvención tal y como se recoge en el proyecto inicial, circunstancia que ya ha sido atendida. La edil se muestra esperanzada en que el trámite administrativo se pueda resolver lo antes posible para que llegue el dinero que permita consolidar el edificio.