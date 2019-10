Molina pone en marcha un proyecto para avanzar y educar en igualdad

El proyecto Molina Avanza en Igualdad, promovido por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Molina de Segura, ha sido presentado hoy miércoles por la concejala de Igualdad y Violencia de Género, Montserrat Montanos. Molina Avanza en Igualdad surge como un proyecto del proceso de Presupuestos Participativos 2018 y contempla una campaña de sensibilización y los talleres Educando en Igualdad.

''La igualdad es imprescindible en nuestra sociedad, y son los centros educativos, en colaboración con la familia, quienes tienen la responsabilidad de proporcionar modelos y actitudes positivas necesarias para que alumnos y alumnas estén concienciados con el problema de la desigualdad de género y luchen para erradicarla'', explica Montserrat Montanos.

La iniciativa ha sido diseñada por personal cualificado en el área de Igualdad, en cumplimiento del IV Plan de Igualdad de Oportunidades, en el que se contempla, en su Área 5, Educar para la eliminación de creencias, actitudes y comportamientos sexistas. El Ayuntamiento molinense desarrolla un amplio abanico de actuaciones educativas. A través de ellas, se incorporan objetivos y contenidos en materia de Igualdad, siempre enfocados a la adquisición de conocimientos y destrezas. A través de estas actividades, el Ayuntamiento llega a amplios sectores de la población, y, por tanto, suponen un campo especialmente adecuado para las tareas de sensibilización, difusión, formación e información en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades.

Campaña publicitaria 'Molina avanza en igualdad'

La Concejalía de Igualdad ha elaborado una campaña publicitaria bajo el lema Molina Avanza en Igualdad, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, especialmente en el trabajo, en el hogar, en el colegio y en las relaciones personales. La campaña está financiada a través de los Presupuestos Participativos de 2018, medida 836 (Educación para construir la igualdad entre mujeres y hombres).

La campaña pretende promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de acciones de sensibilización y formación en igualdad. Según señala Montanos, ''nos encontramos en una sociedad que, a pesar de haber dado grandes pasos en la igualdad entre mujeres y hombres, sigue manteniendo importantes desigualdades. La transformación de esta realidad social y la consecución de la equidad de género constituyen la finalidad de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Molina de Segura. Que entre todas y todos consigamos una ciudad de iguales en todos sus ámbitos''.

La campaña está compuesta por una serie de medidas educativas e instrumentos específicos para hacer frente a los distintos retos que en este ámbito todavía tiene la sociedad molinense, a través de acciones y talleres de concienciación social, con el lema Iguales. Consta de soportes gráficos fijos (muppis y cartelería) y soportes móviles: autobuses locales, cedidos gratuitamente (Autocares de Molina y Autocares Torrealta) y dos autobuses de la línea regular Molina-Murcia (Línea 22).

Además, la concejala ha adelantado que "estamos trabajando una microcampaña específica para final de año, que consta de calendarios de 2020 para repartir a la ciudadanía, con mensajes e imágenes para reflexionar sobre la Igualdad y Juguetes no sexistas".

Por último, Montanos ha agradecido "a la ciudadanía de Molina de Segura por esta propuesta en el área de igualdad, y especialmente a las empresas Autocares de Molina y Autocares Torrealta, por su implicación y colaboración en esta campaña".

Talleres 'Educando en igualdad'

Por tercer año consecutivo, la Concejalía de Igualdad sigue apostando por la educación en igualdad en los centros educativos de Molina de Segura, con el programa de talleres Educando en Igualdad, destinado al alumnado de 6º curso de Educación Primaria. Consiste en 2 sesiones impartidas por una técnica en Igualdad: la primera sesión consistirá en la visualización de diferentes fragmentos audiovisuales para analizar los posibles estereotipos, fomentando la crítica como forma de analizar la realidad; y en la segunda sesión se analizarán diferentes revistas, con la finalidad de la creación de un espacio de reflexión basado en valores de igualdad entre mujeres y hombres, respeto a la diferencia, cooperación y tolerancia.

Se impartirán un total de 84 horas lectivas. El programa se realizará de octubre a diciembre, en el curso escolar 2019/20 en los siguientes centros:

Octubre:

Día 16: CI Vega del Segura y CI Nª Sª de los Remedios.

Día 18: CI Vistarreal.

Día 21: CI Sagrado Corazón.

Día 23: CI Nª Sª de la Consolación.

Día 25: CI Vistarreal.

Día 28: CI Sagrado Corazón.

Día 30: CI Nª Sª de los Remedios.

Día 30: CI Vega del Segura.

Noviembre:

Día 4: CI Nª Sª de Fátima y CI El Sifón, de 12.00 a 13.00 horas.

Día 6: CI Nª Sª de la Consolación.

Día 8: CEIP Cervantes.

Día 11: CI Vicente Medina y CI Gregorio Miñano.

Día 15: CEIP Cervantes.

Día 18: CI Nª Sª. de Fátima y CI El Sifón.

Día 20: Colegio San Pablo CEU.

Día 20: CI Maestro Francisco Martínez Bernal.

Día 21: CI Sagrada Familia.

Día 21: Colegio San Jorge.

Día 25: CI Gregorio Miñano.

Día 26: Colegio San Pablo CEU.

Día 28: CI Sagrada Familia.

Día 28: Colegio San Jorge.

Diciembre:

Día 2: CI El Taller.

Día 3: CI Maestro Francisco Martínez Bernal.

Día 4: Colegio Salzillo.

Día 5: CI Campo de Molina.

Día 11: Colegio Salzillo.

Día 12: CI Campo de Molina.

Día 13: CEIP La Purísima.

Día 16: CI El Taller.

Día 17: CEIP La Purísima.

Estos talleres están impartidos por Charo Rosauro, psicóloga colegiada, especialista en formación a distintos colectivos en materia de Igualdad y Violencia de Género, y cumplen con los siguientes objetivos:

- Promover la igualdad y prevenir la violencia de género.

- Contribuir a la construcción de una identidad individual, no sexista y no violenta.

- Implantar la coeducación en el centro.

- Fomentar un espíritu crítico en los alumnos y alumnas sobre los estereotipos, roles y la publicidad sexistas.

- Desarrollar competencias para identificar estereotipos sexistas y ofrecer recursos y habilidades para rechazarlos y evitarlos.

- Identificar los mitos románticos como sustento de las primeras señales de alerta de la violencia de género.

- Potenciar la colaboración familia-centro en la educación para la igualdad entre adolescentes.

- Sensibilizar a la familia en la necesidad de trabajar el proceso de igualdad y en la utilización de un lenguaje y actitudes no sexistas.

o Socialización de género, roles y estereotipos de género.

o División sexual del trabajo.

o Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Los tiempos, los trabajos y la Vida.

o Segregación laboral horizontal y vertical.

o Uso no sexista de los juguetes.

o Uso no sexista del lenguaje.

o Coeducación y educación para la igualdad.

o Empoderamiento de las mujeres individual y colectivo.

o Nuevas masculinidades a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.