Supervisan el estado del proyecto para la llegada del AVE a Lorca

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca y exalcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, mantuvo una reunión de trabajo con el consejero de Fomento de la Comunidad, José Ramón Díez de Revenga, para planificar la ejecución de los proyectos que se están materializando en el municipio.

También trataron los asuntos relacionados con aquellos que están previsto que se realicen a lo largo de los próximos meses, ''así como compartir la inquietud existente respecto a la llegada del AVE a la ciudad, el estado en el que se encuentra el proyecto del soterramiento de la línea del ferrocarril y el problema que atañe a los vecinos integrados en la plataforma Villaespesa Soterrada, como principales cuestiones'', según el comunicado de la formación.

Gil manifestó que ''hemos compartido nuestra preocupación por los retrasos que viene acumulando la llegada del AVE a Lorca'' y recordó ''la amplia retahíla de fechas y compromisos que se han incumplido con los lorquinos, hasta que conseguimos obtener el acuerdo firme del Ministerio de Fomento para la llegada del AVE a la ciudad, con fechas, inversiones y plazos concretos. Sin embargo el gobierno central ha destruido esta planificación, y las inversiones que ya teníamos atadas para los lorquinos el PSOE se las está llevando a otras regiones para pagar su 'peaje electoral' con nacionalistas e independentistas''.

Desde el PP lorquino subrayaron que el Gobierno central tiene que satisfacer la deuda histórica que tiene con Lorca en materia ferroviaria, ''pues estamos sufriendo las nefastas consecuencias del error más grave que se ha cometido en comunicaciones por tren en la historia reciente de nuestro país'', refiriéndose al cierre de las líneas de tren que comunicaban Lorca con Almería y Granada a través de Almendricos, ''y que el PSOE, gobernando en Lorca, Murcia y España, ejecutó en contra de los intereses de nuestra ciudad y de todos los municipios almerienses y granadinos, cercenando las posibilidades de desarrollo de una amplia comarca que fue condenada a vivir de espaldas''. Gil también recordó que el PP exigió que el Gobierno central respete la inversión de ocho millones de euros para modernizar los trenes de cercanías anunciada y comprometida desde hace más de un año.

Asimismo el líder popular lorquino señaló que después de más de un año de reivindicación y lucha junto a los vecinos, ''la realidad es que seguimos sin ningún compromiso ni solución alternativa real para las decenas de familias que van a resultar damnificadas si no se cambian los pasos elevados por otros inferiores en Villaespesa''. Institió en que desde su partido van a exigir al Ministerio ''que aclare de una vez qué está pasando y que no vamos a aceptar ninguna otra propuesta que no sea la que los vecinos apoyan''.

''En Lorca no nos vamos a 'tragar' los muros que no querían en otras ciudades. Tenemos que seguir impulsando el desarrollo de los múltiples proyectos e inversiones que gracias al apoyo del Gobierno Regional de Fernando López Miras se vienen ejecutando en nuestro municipio'', indicó.