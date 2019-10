Una septuagenaria intenta apuñalar por la espalda a su hijo en su casa de Blanca

Ocurría en la localidad de Blanca, poco después de las diez de la noche, hora a la que la víctima lograba pedir ayuda por teléfono: su madre, una señora de avanzada edad, estaba, según dijo, atacándole, cuchillo en mano.

Inmediatamente se movilizaron al lugar, una vivienda ubicada en el centro del pueblo, agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia.

La víctima se encontraba bien: había conseguido zafarse y no presentaba cuchilladas en el cuerpo. Según indican fuentes policiales, el hombre, de 41 años, relató que había sido atacado por la espalda por su progenitora con un arma blanca que los agentes recuperaron en el lugar de los hechos.

En el domicilio, los agentes también encontraron a la presunta agresora, una vecina de más de 70 años de edad. No obstante, la señora no llegó a ser detenida ni llevada a dependencias policiales: fue atendida in situ por los sanitarios que se desplazaron a su casa y de ahí llevada al Morales Meseguer de Murcia, aunque después fue dada de alta.

Apenas 72 horas después del episodio violento, saltaba una nueva alarma desde el domicilio de esta mujer en Blanca: la septuagenaria se hallaba medio inconsciente. Una ambulancia se movilizó, la llevó al Hospital de Cieza y de ahí al Morales. Ahora, la vecina permanece ingresada en la capital murciana, para ser sometida a una evaluación psiquiátrica que diagnostique si tiene algún tipo de trastorno mental que pudiera haber dado lugar a la conducta que, presuntamente, mostró contra su propio hijo.

Fuentes cercanas indicaron que del caso también se ha dado parte a los Servicios Sociales de la localidad, así como que no es el primer incidente que se produce en el seno de esta familia.

La Policía Local, por su parte, puso el asunto en conocimiento de la Benemérita, Cuerpo competente para tratar de esclarecerlo. Se investiga como un caso de violencia doméstica.