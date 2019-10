El PP de Alcantarilla lamenta ''el escaso interés'' para construir la nueva comisaría de Policía Nacional

El vicesecretario de comunicación del Partido Popular de Alcantarilla, Víctor Martínez, lamentó que el director general de Policía, Francisco Pardo Piqueras, anulara ayer una reunión prevista para hoy en Madrid con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, para tratar la construcción de una nueva Comisaría de Policía Nacional en Alcantarilla.

Víctor Martínez indicó que "se pone de manifiesto el escaso interés que tiene el Gobierno socialista de la Nación por llevar a cabo los proyectos comprometidos desde mayo de 2016, que benefician a toda la población de Alcantarilla y a los 60 efectivos de Policía Nacional destinados en esta Comisaría, que no pueden realizar su trabajo en las condiciones adecuadas".

Además, insistió en que "ni siquiera el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Jiménez, defiende los intereses de los alcantarilleros, ya que la semana pasada, en la celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, hizo unas declaraciones en las que confirmaba que está previsto un plan de infraestructuras, y que se va a hacer una Comisaría en Yecla y otra en Molina de Segura, sin nombrar en ningún momento a Alcantarilla". "Esperamos que la Dirección de la Policía no haya cambiado la prioridad del municipio de Alcantarilla, y éste haya sido un motivo añadido para suspender la reunión", aseveró Martínez.

El vicesecretario de comunicación explicó que el Ayuntamiento solicitó la reunión con el director general de Policía el pasado 22 de julio, y no fue hasta el día 3 de septiembre cuando la Dirección General confirmó la cita para hoy, 9 de octubre, en Madrid. Ayer por la mañana se volvió a confirmar la cita desde el Ayuntamiento y a última hora de la mañana la anuló la Dirección General argumentando que no se van a mantener reuniones hasta pasadas las elecciones.

Primeros compromisos en 2016

En mayo de 2016 el entonces director general de Policía, Ignacio Cosidó, visitó las instalaciones de Alcantarilla y adoptó los primeros compromisos para la construcción de una nueva Comisaría, el Ayuntamiento cedería el solar y la Dirección General realizaría los estudios geotécnicos y topográficos del solar, redacción del proyecto y su ejecución.

En 2017 el Ayuntamiento puso a disposición de la Secretaría de Estado de Seguridad un solar de 1.800 metros cuadrados en la calle Alcalde José Legaz Saavedra, junto al jardín infantil del barrio de la Torrica. El siguiente director general, Germán López, ratificó el acuerdo y se comprometió a la licitación de las obras entre los años 2018 y 2019.

Además, en los presupuestos del ejercicio 2018, aprobados en junio de 2018, se consignaron en torno a 100.000 euros para la obra y un compromiso adquirido para inversiones plurianuales de hasta 2 millones de euros. Víctor Martínez aseguró que "desde entonces en Alcantarilla no hemos sabido nada más, el Gobierno socialista paralizó el proyecto y no se ha ejecutado ni un euro"; y añadió que "de hecho, no tenemos ni la posibilidad de conocer los planes del Gobierno ya que han cancelado la reunión con el alcalde y no sabemos cuántos meses tendremos que esperar tras una elecciones y nuevos nombramientos. Si Pardo no va a tener contacto con ninguna Administración durante meses, debería dejar su cargo". Martínez insistió en que "mientras tanto, la Comisaría de Alcantarilla continúa en un estado lamentable, impropio de nuestro tiempo".