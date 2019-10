Alcantarilla nombra Hijo Adoptivo al arqueólogo Daniel Serrano

El Ayuntamiento de Alcantarilla nombró ayer Hijo Adoptivo al arqueólogo Daniel Serrano Várez, cuyos descubrimientos han sido fundamentales para la historia del municipio entre los siglos V a. C y IV d. C. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, destacó que se concede este título a Daniel Serrano "por sus servicios en beneficio, mejora y honor del municipio de Alcantarilla"; y añadió que ''si no hubiera sido por sus iniciativas, su arrojo y su tesón, la historia de Alcantarilla estaría fragmentada y hubiéramos tenido que basar muchos de los acontecimientos que sucedieron en esta tierra entre los siglos V a. C y IV d. C. en hipótesis y no en realidades''.

Daniel Serrano Várez nació en Montealegre del Castillo (Albacete) en 1939. Es alcantarillero de adopción desde 1979, cuando fue trasladado al municipio para desempeñar su carrera como profesor en los colegios Nuestra Señora de la Salud y Jacinto Benavente, hasta su jubilación.

Su trayectoria en el ámbito arqueológico tiene que ver con el boom de la construcción de los años 70 y 80 en Alcantarilla. Daniel Serrano inspeccionó las nuevas obras realizadas en el casco antiguo, en el barrio de San Pedro, así como los terrenos cercanos a los cauces de los río Segura y el antiguo Guadalentín, llegando a identificar una veintena de yacimientos arqueológicos, y documentar y salvar de su destrucción numerosos fragmentos arqueológicos, sobre todo de época Ibérica y Romana.

Además, realizó prospecciones sobre el Cabezo del Agua Salada y su entorno. Fue impulsor de un buen número de excavaciones arqueológicas como la de los arcos de la Noria en los años 90, la excavación de urgencia del acueducto de la Noria, la excavación en el hábitat rural íbero-romano en el Cabezo de Agua Salada y Huerto de los Canales, excavación en el casco urbano, y los estudios de los acueductos de las acequias Alquibla, Turbedal y la Dava. Además, ha publicado 59 artículos científicos en libros, revistas y blogs especializados.

El alcalde indicó que ''el nombramiento de Hijo Adoptivo es el culmen de una serie de reconocimientos que le ha brindado el pueblo de Alcantarilla a este vecino ilustre como la celebración de una exposición sobre los descubrimientos del arqueólogo, el pasado año en la Casa de Cayitas, y dar nombre a una calle junto al Cabezo del Agua Salá, el pasado mes de junio''.