La burocracia deja a Torre Pacheco sin feria

"Iberdrola le pasa la pelota al Ayuntamiento, el Ayuntamiento se la pasa a Iberdrola y así estamos, sin luz", afirma un representante del colectivo de feriantes que se han quedado desamparados en el recinto ferial de Torre Pacheco. Los feriantes, que llevan parados desde que se iniciasen las fiestas, se reunieron anoche con el jefe de Policía Local del municipio, el representante de Guardia Civil y la concejala de Festejos, Yolanda Castaño, sin que se lograse llegar a ningún acuerdo por parte de la concejalía.

Según el relato de los feriantes, el Ayuntamiento de Torre Pacheco les pide una documentación que Iberdrola no puede darles hasta obtener unos permisos del Consistorio que allí afirman que debe conceder la eléctrica. Además, manifiestan su malestar para con la concejala, que afirmó en la reunión que no era "la persona competente" para tratar los asuntos de la feria pues "no tiene nada que ver con la fiesta", y estos menesteres debían recaer sobre Urbanismo, que no tuvo representación en la citada reunión.

"No es la persona competente para autorizarnos el acceso a los cuadros eléctricos ni para decidir sobre la feria, pero sí que decidió unilateralmente la fecha del Día del Niño sin siquiera hablar con nosotros antes sobre bajar el precio de las atracciones", expresa este representante.

Los feriantes decidieron anoche, tras la infructuosa reunión, marcharse del pueblo. De hecho ya han preparado los camiones para marcharse de allí, y lo único que hasta ahora les ha retenido es la opinión de que "los habitantes del pueblo no tienen la culpa" y el creer que se puede llegar a un entendimiento final que les permita abrir la feria. "Nos lo tomaríamos como que ha estado tres días lloviendo y no hemos podido trabajar, pero la solución debe partir del Ayuntamiento, cuyo alcalde hasta ahora ni tan siquiera ha dado la cara", zanjan.

El colectivo de feriantes también ha querido agradecer la colaboración tanto de Policía Local de Torre Pacheco (impulsora de la reunión de anoche) como de Guardia Civil, que han hecho lo posible por mediar en este conflicto, y de todo el pueblo, que se ha volcado con ellos.